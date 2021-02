Federica Panicucci, incidente in casa: «Mano ustionata, dolore disumano». Ecco cosa è successo

Paura per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un dettaglio che non è passato inosservato a Raffaello Tonon, che subito ha chiesto conto dell'accaduto. «Era incandescente - ha esordito spiegando di aver afferrato la griglia incandescente senza accorgersene -. La pelle non è rimasta attaccata alla griglia…L’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano».

APPROFONDIMENTI LA STORIA Nek, choc a Verissimo: «Mi sono tagliato le dita della mano con... VERISSIMO Elisabetta Gregoraci, il dramma a Verissimo: «Io, operata... MESSAGGERO TV Paola Turci: «Ho sfiorato la morte, ma ora sono "Viva da... LA LITE Rovazzi: «Con Fedez siamo inciampati: abbiamo idee... L'INTERVISTA Max Pezzali: «L'Uomo Ragno è ancora vivo e ora ha 50... FEDEZ E J-AX Fedez e J-Ax, ecco il video di "Sconosciuti da una vita"... PERSONE Federica Panicucci e il suo nuovo amore Marco Bacini...

Nek, choc a Verissimo: «Mi sono tagliato le dita della mano con una sega: vivo per miracolo»

Elisabetta Gregoraci, il dramma a Verissimo: «Io, operata all'utero. Ho avuto paura»

A intervenire sui social anche il compagno Marco Bacini che ha aggiunto: «Mi hai chiamato urlando. Io ho fatto il salvavita. A distanza l’ho teleguidata per aiutarla a fare le manovre di primo soccorso». Il peggio però sembra essere passato. La Panicucci si è recata subito dopo in farmacia dove l'hanno curata. «State sempre molto attenti a casa - ha invitato tutti - perché ci possono essere tante insidie. Comunque il peggio è passato».

Gianni Morandi, incontro spiacevole durante la corsa: «Mi sono toccato dove sapete...»

Verissimo, Federica Panicucci in lacrime: «Il divorzio da Fargetta? Non eravamo più felici»

Ultimo aggiornamento: 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA