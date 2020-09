Fausto Leali, squalifica al GfVip? Elogio choc a Mussolini: «Fece cose buone, Hitler era suo fan»

Fausto Leali rischia la squalifica al Grande Fratello Vip. Il 75enne interprete di "Mi manchi" è stato protagonista di un vero e proprio elogio a Benito Mussolini mentre parlava con Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e Massimiliano Morra. «Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva. Prendiamo per esempio Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, ha fatto le pensioni… ma poi è andato con Hitler. Il quale era un fan di Mussolini». La regia ha staccato subito l'inquadratura, ma su Twitter è esplosa immediatamente la polemica con la richiesta di squalifica.

Fausto Leali: io al Gf per soldi

perché ha accettato l'invito di Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip: «Mi è stata fatta una proposta in modo garbato - ha detto - ma mi sono anche fatto due conti perché i concerti prima del 2021 non riprenderanno. Non avendo impegni ho accettato». Insomma ragioni principalmente economiche in un momento molto difficile per gli artisti di tutta Italia. Fausto Leali è nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1944. È il cantante italiano dalla voce "nera" per la potenza e la chiarezza del timbro.

Adesso spiegatemi perché Fausto Leali non lo mandano seduta stante a calci in culo a casa sua #GFVIP — Vagliò🍟 (@RobChippedEdge) September 15, 2020

Scioccata per ciò che ha detto Fausto Leali. Per me da squalifica senza passare dal via. #GFVIP — m i l l a 🛋️ (@_asiaforever_) September 15, 2020

