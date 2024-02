Fantasanremo, come funziona il gioco del Festival: iscrizione, regolamento, bonus, malus e leghe

Gli ultimi Festival di Sanremo, quelli condotti da Amadeus, hanno avuto senza alcun dubbio il pregio di esser stati molto seguiti dai giovani e di conseguenza grandi protagonisti su tutti i Social. Tra i motivi che hanno permesso questo avvicinamento tra la Gen-Z e la storica kermesse, c'è sicuramente il Fantasanremo.

Gioco basato sul quasi omonino Fantacalcio, ha delle regole ben precise e dei criteri che assegnano o tolgono punteggio ai giocatori: ecco spiegate, ad esempio, quelle frasi strane pronunciate dai cantanti in gara sul palco dell'Ariston.

Vediamo meglio cos'è il Fantasanremo e il suo regolamento.

Come funziona

Il Fantasanremo è un gioco online fruibile sia da browser che su applicazione, tramite semplice iscrizione mediante e-mail e password. I giocatori, chiamati “fanta-allenatori”, compongono la propria squadra scegliendo 5 cantanti tra quelli in gara al Festival di Sanremo.

Per farlo, devono “acquistare” i membri del loro team attraverso la moneta virtuale del gioco, i baudi. I cantanti, infatti, hanno valori diversi tra loro in base alla probabilità di vittoria o alla partecipazione attiva al gioco.

Il budget iniziale e i termini di iscrizione

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, al fine di acquistare i suoi cinque cantanti in gara.

Uno di loro dovrà poi essere indicato come capitano.

Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara

Si ha tempo di iscrivere la propria squadra entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 5 febbraio, così da non permettere di effettuare modifiche dopo l'inizio del Festival.

Le regole: i bonus e i malus

Determinate azioni compiute dai cantanti in gara possono generare dei bonus o malus per chi li ha in squadra. La loro attribuzione si applica a partire dal primo minuto della kermesse, fino al termine della diretta della serata finale, dunque qualsiasi cosa sia accaduta prima e dopo il festival non viene conteggiata. Nel corso dell’ultima puntata, i punteggi (bonus e malus) del capitano saranno raddoppiati.

Il regolamento del Fantasanremo è molto dettagliato, basti pensare a questa indicazione: «Quando non espressamente specificato, i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del festival. Per palco vengono considerati il palcoscenico, le scalinate, le scale e le aree destinate all’orchestra».

Nella serata di venerdì, quella dedicata alle cover, si tengono in considerazione anche le azioni di eventuali ospiti impegnati nell’esibizione. Il vincitore del Fantasanremo è colui che ha totalizzato il maggior numero di punti, al termine dell’evento.

Le leghe

Ma contro chi si gioca? Dopo aver creato la propria squadra, è necessario iscriversi a una Lega, una sorta di campionato. Si può prendere parte a leghe pubbliche, con sconosciuti, oppure crearne una privata con i propri amici. Non ci sono limiti di partecipanti.