Francesca Fagnani: «Fedez a Belve? Parlerà di tutto, a noi non è arrivata nessuna diffida da Chiara Ferragni»

Belve è andato in onda la prima volta sul Nove nel 2018. Un nome scelto da Francesca Fagnani in persona perché «volevo rappresentare la donna in modo un po’ diverso, non solo vittima, ma anche rivendicativa.

L'intervista di Fedez

Ad aprile arriva Fedez con divieti imposti da Chiara Ferragni. «A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo». Si comincia da Matteo Salvini («Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra»), poi è arrivato il sì anche di Loredana Bertè e Antonella Clerici. Chi continua a dirle di no invece è Emma Marrone. La collega del Corriere della Sera, Maria Volpe si traveste da Belva: "Ha mai pensato di invitare Enrico Mentana, suo compagno? «No, no. Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene... E poi non voglio mai far coincidere la vita privata con quella pubblica». Da lui arrivano consigli ma a quanto pare non su Belve: «Per me è arricchente il suo punto di vista su tanti ragionamenti, ma non su “Belve”. La mia tv è tanto diversa dalla sua». Francesca Fagnani non vede nel suo futuro un dopo Belve. Il perché è semplice: «Io penso sempre alla penna Bic che dopo tanti anni è uguale a se tessa. Se una cosa funziona bisogna migliorarla, perché cambiarla? Il pubblico si è affezionato a “Belve” e sarà il pubblico a decidere se dovrò cambiare, perché il programma non piace più».