Sanremo 2024, bacio tra Emma e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: punti per il Fantasanremo? Cosa dice il regolamento

È Fantasanremo mania all'Ariston. Non solo il pubblico da casa, ma anche i cantanti in gara, stanno infatti facendo di tutto per portare bonus e vincere la speciale competizione. Tra questi, anche Emma, protagonista di un bacio appassionato con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Il bacio

Social in delirio per il bacio tra Emma e Giuliano Sangiorgi.

Prima di esibirsi sul palco dell'Ariston con "Ricominciamo tutto", il cantante dei Negramaro è stato infatti protagonista di un momento "hot" con la cantante salentina.

EMMA AMORE MIO MENOMALE CHE SEI CAPITANA DELLA MIA SQUADRA D FANTASANREMO E MENOMALE CHE HO ANCHE QUEI PAZZI DEI NEGRAMARO

Il motivo? Secondo molti, a spingere i due artisti a baciarsi sarebbe stato proprio il Fantasanremo, il fantasy game basato sul Festival della canzone italiana che da giorni sta animando i social e non solo. Secondo il regolamento, però, il "bonus bacio" varrebbe solamente in caso di bacio a una persona del pubblico. Cambierà qualcosa dopo l'episodio di stasera?