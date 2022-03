Emma Bonino fuma a Mattino 5 in diretta tv, il conduttore la rimprovera: la risposta che lascia senza parole

L'inossidabile Emma Bonino ha sempre una risposta a tutto e a tutti. Anche a chi le chiede di non fumare in diretta tv. Sembra incredibile, ma è proprio quello che è successo a Mattino 5 su Canale 5.

Mattino 5, Emma Bonino fuma in diretta

Ospite a Mattino 5, la senatrice interviene in collegamento da casa per parlare della guerra in Ucraina, sottolineando l'importanza di una poltica estera europea. Mentre lo storico conduttore Francesco Vecchi sta per porle una domanda, Emma Bonino fa un tiro di sigaretta, lasciando di stucco il giornalista.

Subito dopo Vecchi le chiede, con una certa soggezione, di non fumare: «Non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine», spiega. Chiunque probabilmente avrebbe spento la sigaretta e si sarebbe scusato, la Bonino invece spiazza tutti con una risposta lapidaria: «Perché? Sono a casa mia».

Quasi incredulo, Vecchi ribadisce il concetto: «Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare». A quel punto Emma Bonino insiste: «Io gentilmente le ho detto di sì». Il botta e risposta si conclude poco dopo senza provvedimenti di sorta: il collegamento non viene interrotto e la senatrice conclude il proprio intervento.

Emma Bonino fuma in diretta tv, la reazione del web

Al netto dell'incredulità del conduttore di Mattino 5, l'episodio ha scatenato la reazione del web: da una parte c'è chi ha preso le difese della Bonino, ricordando come a casa propria ognuno sia libero di agire come crede, dall'altra c'è chi ha sottolineato l'importanza di non veicolare cattivi esempi in televisione, a maggior ragione viste le condizioni cliniche di Emma Bonino, che nel 2015 si è sottoposta a un ciclo di chiemiotarpia per un tumore al polmone.