Elisa Isoardi: «Matteo Salvini? Non pubblicherei più nulla sulla mia vita privata, ho imparato la lezione»

Elisa Isoardi in Rai si sente a casa.

E non è solo perché è 18 anni che ci lavora o perché a settembre la rivedremo alla guida di Linea verde Life assieme a Monica Caradonna, ogni sabato alle 12.20 su RaiUno per 39 lunghissime settimane. A 40 anni è pronta a tutto, sempre a rimettersi in gioco come racconta al quotidiano Libero. «La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo».

La maternità

Elisa Isoardi è ferma. Decisa. E non ha paura di dirlo a costo di essere incompresa: «Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita...».

La carriera

Elisa ha cominciato da modella per dedicarsi poi allo studio per diventare una buona attrice finché non sposa la televisione. «Sono certamente una conduttrice che all’inizio, a 16 anni, è partita dalle montagne di Cuneo per andare alla volta di Roma». E Roma l'ha conquistata con fatica e sudore. Il passaggio nel reality a L'Isola dei Famosi? «È stata una veloce fase della vita prima dei 40 anni (sorride, ndr). Ora più che mai sono lieta del mio percorso da 18 anni in Rai che continua sulla strada dello studio e dell’impegno».

E parlando di Rai con Libero, Elisa vuole ringraziare ancora una volta Milly Carlucci. «Finito con La prova del cuo- co, in una fase che è stata un po’ dura per me, lei mi volle a Ballando con le stelle. Non crede- vo di riuscire neppure a mettere un piede da- vanti all’altro. In quel momento ho capito che lei oltre ad essere una grande conduttrice è una psicologa, una mental coach, una motivatrice. Mi ha dato tantissimo...».

L'amore

Vita privata. Giusto o no mischiare lavoro e amore? «Di me si sa quello che tutti sanno perché ho avuto una storia con un personaggio pubblico, in vista. È stata una storia vera ed era bella. Poi due personaggi come noi facevano notizia insieme ed è stato normale e anche giusto che la gente l’abbia saputo. Poi, però, uno impara anche che se uno vuole far emergere davvero l’aspetto lavorativo non può più mischiarlo con la vita privata». E allora oggi non si può sapere se Elisa è innamorata. E proprio per questo si può dire che la Isoardi si sia pentita nel pubblicare la foto di Matteo Salvini a letto, mentre dormiva. “Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo».