Presentati i nuovi palinsesti Rai. «Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostri palinsesti fossero ulteriormente arricchiti, sia di competenze che di contenuti», dice Roberto Sergio, ad Rai, alla presentazione dell'offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli.

«Credo che questo sforzo fatto dai colleghi dei generi - ha aggiunto Sergio - sia stato raggiunto, perché in questi palinsesti abbiamo 30 nuovi programmi, abbiamo nuovi e parecchi talent in più rispetto a quelli che avevamo prima, tra access, prime time e seconde serate. Aggiungere maggiore pluralismo è un investimento sul futuro della Rai, tanti programmi sono una sperimentazione, con magari la possibilità di lanciare nuovi talent e avere prodotti di successo. Quest'anno abbiamo avuto il coraggio di provare a farlo, insieme a programmi storici straordinari». Ecco nel dettaglio l'offerta delle reti.

Rai1

Rai1 punta sul sicuro aprendo la stagione con i classici show del venerdì e del sabato, Tale e quale show con Carlo Conti (dal 22 settembre) e Milly Carlucci con Ballando con le stelle (dal 21 ottobre). Spazio anche ad Antonella Clerici con The Voice Kids (dal 24 novembre) che ha esteso ai più piccoli il format di The Voice Senior che tornerà nel 2024 su Rai 1. Debutteranno Reazione a catena in una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2. Il 20 dicembre appuntamento con Sanremo Giovani, anticamera per le nuove promesse che saranno in gara per un posto all'Ariston al festival 2024, in onda il 20 dicembre, con Amadeus che sarà ancora al timone dello show di San Silvestro, L'anno che verrà, in collaborazione con la Regione Calabria. Cultura e divulgazione potranno contare ancora su Alberto Angela, che tornerà da ottobre con 4 nuove puntate di Ulisse, tra Petra e Istanbul, la storia di Anna Frank e Nerone; la sera di Natale con un nuovo speciale Stanotte a… e il sabato con Passaggio a Nord Ovest. Nel preserale è staffetta tra Reazione a catena, condotto da Marco Liorni fino al 31 dicembre, e L'Eredità affidata dal 1 gennaio a Pino Insegno.

Access prime time blindato con Affari Tuoi con le novità introdotte nell'ultima edizione in primavera da Amadeus che condurrà anche tre serate speciali Arena Sukuzi dai 60 ai 2000, mercoledì 20 e 27 settembre e 4 ottobre. In seconda serata Bruno Vespa aprirà ancora il salotto di Porta a porta, il martedì, mercoledì e giovedì e condurrà nell'access la striscia quotidiana di Cinque minuti. Confermato l'appuntamento con Ciao maschio di Nunzia De Girolamo, il lunedì poi nuova stagione per Cose Nostre: Emilia Brandi racconterà la storia di donne e uomini che hanno pagato, spasso con la vita, l'impegno contro la criminalità; quattro appuntamenti con Eleonora Daniele, dal 23 ottobre, che cederà poi il passo a XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, nuovo programma della direzione Approfondimenti affidato a Francesco Giorgino: il racconto settimanale dell'attualità attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti e reportage. Nel day time, a Unomattina - che si allunga di mezz'ora - confermato Massimiliano Ossini, accanto a lui arriva Daniela Ferolla; poi Storie Italiane con Eleonora Daniele, è sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Alle 14, al posto di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, debutta La volta buona con Caterina Balivo: un programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo, senza tralasciare la stretta attualità - anche quella che non trova spazio nella consueta narrazione giornalistica -, le nuove tendenze del costume e il grande racconto per immagini della nostra storia nazionale. Confermati Alberto Matano alla guida della Vita in diretta e Marco Liorni al timone di Italiasì nel weekend. La domenica pomeriggio resta appannaggio di Mara Venier, regina di Domenica In, seguita da Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera. Nel weekend a Unomattina in famiglia, accanto a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini prende il posto di Tiberio Timperi. Linea Verde si moltiplica: a Linea Verde Life, l'edizione del sabato, arrivano Elisa Isoardi e Monica Caradonna; debuttano Linea Verde Bike, con Federico Quaranta e Giulia Capocchi, un racconto del territorio italiano dalla prospettiva di chi lo percorre in bici, e Linea Verde Tipico, dedicato alla filiera del Made in Italy, ancora con Quaranta, che condurrà anche Linea Verde Start sul mondo dell'artigianato italiano. E naturalmente la domenica ci sarà Linea Verde, con Giuseppe Calabrese e Livio Beshir.

Rai2

La principale novità del day time di Rai2 della prossima stagione è I facci vostri; dal lunedì al venerdì alle 12.55 una striscia prima del tg con Filippo Facci per affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura, anche eretici, tra cronaca, costume, cultura, società e politica. In onda da Milano. Nell'access prime time arriva Pino Insegno con Ilmercanteinfiera, dal 18 settembre al 22 dicembre dal lunedì al venerdì: la riedizione, rivista e attualizzata, del gioco natalizio, con tre concorrenti si sfideranno mettendo alla prova fortuna, astuzia e strategia in un game show. In prima serata in palinsesto una serie di debutti all'insegna della musica, della comicità e del genere game: Veramente falso, nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni (il lunedì dall'11 settembre), con celebrity che imiteranno personaggi, oggetti, dialetti, suoni e colleghi del mondo dello spettacolo, guidati da una versione un pò folle dell'intelligenza artificiale; The Floor - ne rimarrà solo uno, un nuovo game del conduttore, autore e produttore francese Arthur, una sfida tra 100 concorrenti disposti su un pavimento a scacchiera; Ale e Franz; Liberi tutti, un'interpretazione tv del fenomeno delle escape room, con Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia; De Martino Show, due prime serate di ispirazione teatrale con un volto simbolo della rete, e uno spin off serale di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura. Tornano anche Francesca Fagnani con Belve, Boomerissima con Alessia Marcuzzi, in quota reality Il Collegio e La Caserma.

Si ride con Vincenzo Salemme, dopo il successo di Napoletano? E famme 'na pizza, con Il bello della diretta, in onda nel 2024 dal Centro di produzione di Napoli. In seconda serata debutta Tango: dal 2 ottobre Luisella Costamagna aprirà la settimana seguendo il ritmo dell'attualità, i temi caldi della politica, dell'economia, della cronaca, della società e del costume, senza rinunciare a un pizzico di leggerezza. Monica Setta raddoppia in questa fascia, con Generazione Z, che torna dal 14 settembre, e Storie di donne al bivio, dal 17 ottobre. Per l'intrattenimento di seconda serata, accanto alle conferme di Bar Stella con De Martino e di Stasera c'è Cattelan su Raidue, debuttano Con gli occhi del musicista, con Enrico Ruggeri che porterà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato la musica italiana, e Pour Parler con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo, comedy in sei puntate in cui si affronteranno temi legati alla quotidianità e il pubblico sarà chiamato a intervenire, interagendo con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. New entry anche Lodo Guenzi con Tutto quanto fa cultura, una nuova proposta di approfondimento culturale e cinematografico, tra reportage e interviste in studio, per raccontare le frontiere del linguaggio, della cultura e della creatività con curiosità e stile informale. Nel day time tornano I Fatti Vostri, con la coppia Tiberio Timperi a Anna Falchi, con l'orchestra di Stefano Palatresi a Flora Canto; Bellamà con Pierluigi Diaco; 'E viva il video box…', e nel week end Citofonare Rai2. Le novità sono Lorena Bianchetti che raddoppia sulla seconda rete con Mi presento ai tuoi, un dating show pomeridiano che riporta in auge, in chiave divertente e insieme contemporanea e quasi nostalgica, il tema del corteggiamento attraverso l'antica abitudine di fidanzarsi 'in casà, e Monica Giandotti, che da novembre conduce il sabato alle 17 Poster: chi sono i ragazzi e le ragazze che si impegnano in politica, nel sociale, nel civismo? Il programma racconterà la storia di uno di loro, giovani tra i 18 e i 20 anni, seguendoli nel loro mondo attraverso un piccolo docufilm, alternato allo studio.

Rai3

Rivoluzione a Rai3: dopo l'uscita di Bianca Berlinguer, Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, la terza rete cambia pelle, fa spazio a nuovi volti e approfondimenti. La domenica sera, al posto di Che tempo che fa, è confermato il trasloco di Report, curato e condotto da Sigfrido Ranucci, mentre nel pomeriggio a In mezz'ora, che si sdoppia con In mezz'ora - Storie dal mondo, arriva Monica Maggioni: economia, politica, cronaca e poi uno sguardo alle grandi questioni globali. A seguire, Rebus condotto da Giorgio Zanchini (senza Augias, che resta alla guida della Gioia della musica) affiancato da compagni di viaggio, protagonisti del dibattito pubblico, che si alterneranno mese dopo mese. Presadiretta di Riccardo Iacona presidierà il lunedì sera, in staffetta con Botta e risposta (titolo provvisorio), un nuovo talk affidato a Nunzia De Girolamo in cui gli ospiti si confronteranno su temi sociali e politici con un parterre di anziani, adulti e giovani rappresentanti della società civile. Chi l'ha visto resta l'appuntamento cult del mercoledì, il giovedì torna Amore Criminale con Emma D'Aquino. Tra le novità di prima serata anche Italic, in onda il sabato, da settembre, con Giorgio Zanchini alla scoperta dell'opera di grandi italiani che hanno girato il Pianeta alla sua conquista. E da ottobre Macondo, il nuovo programma condotto da Camila Raznovich: in primo piano i cambiamenti climatici, lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell'aria e dell'acqua, la conservazione del paesaggio, la questione del biologico e del chilometro zero, il risparmio energetico e la crisi idrica, temi cari alla generazione Z. In seconda serata torna Luca Barbareschi con In Barba a Tutto, la domenica dal 3 dicembre: un punto di vista spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop, otto puntate in cui l'attore e regista con interviste, monologhi, clip e servizi offre al telespettatore un ambiente accogliente in cui riflettere. E dal 2 al 5 gennaio ecco Viaggio in Sicilia: in primo piano la Sicilia meno conosciuta attraverso la letteratura e i grandi libri che hanno raccontato questa terra, sotto la guida di Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati. Quarta stagione, da settembre, per Fame d'amore con Francesca Fialdini.

Confermato nell'access prime time Il cavallo e la torre con Marco Damilano, nel week end arriva Serena Bortone con Le parole (titolo provvisorio), il programma che si rinnova e raddoppia la domenica per riflettere e analizzare la contemporaneità. Nel day time ad Agorà arriva da Sky Tg24 Roberto Inciocchi, pronto ad approfondire i temi di stretta attualità e a seguire il dibattito politico con ospiti, inviati, servizi, inchieste, collegamenti e contributi dai social. Torna con una nuova veste Per un pugno di libri, condotto da Maurizio De Giovanni, orientato da parole e tematiche legate all'attualità, strizzando l'occhio ai social. Confermato Tv Talk con Massimo Bernardini, arriva Ribelli, con Federica de Denaro, quattro puntate dedicate a personalità ribelli, uniche, che in vari campi hanno rotto gli schemi precostituiti, affrontando ostacoli, rischi e sfide: Marco Pantani, Domenico Modugno e Padre Pio. E il cane Pepito sarà protagonista della Zampata, il racconto del mondo attraverso gli occhi degli animali, da un'idea di Diego Cugia.

Fiction

Raccontare il Paese con la densità di temi, fermenti e conflitti che lo caratterizzano: è l'obiettivo, nelle parole della direttrice Maria Pia Ammirati, dell'offerta di Rai Fiction per la prossima stagione. «Lo facciamo - sottolinea - con tanti nuovi titoli e con i sequel delle serie più amate; il tutto con l'ambizione di restituire la ricchezza e la complessità del presente senza, però, perdere il legame con il passato né lo sguardo verso il futuro». E in tempi in cui si parla di «nuovo storytelling», a Rai Fiction sanno di «essere responsabili di una parte importante dell'immaginario del Paese». Tra i titoli emblematici, in arrivo nel 2024, La Storia (regia di Francesca Archibugi), dal capolavoro di Elsa Morante, con Jasmine Trinca. Un racconto universale tra dramma e riscatto nell'Italia della Seconda guerra mondiale. E poi, Mameli (regia di Luca Lucini e Ago Panini), una vicenda epica che nel contesto risorgimentale della Repubblica Romana si concentra sulla giovinezza di Goffredo Mameli. Nel dramedy Gloria, Fausto Brizzi dirige Sabrina Ferilli, al grande ritorno da protagonista delle serie Rai, nei panni di un'attrice sul viale del tramonto che prova a dare una svolta alla sua carriera e riprendersi il posto che è suo di diritto. E poi La luce nella masseria (regia di Riccardo Donna, Tiziana Aristarco), in onda a gennaio: una storia famigliare per celebra i settant'anni dall'inizio delle trasmissioni regolari del servizio pubblico e l'arrivo della televisione nelle case degli italiani. Oltre al cult Mare Fuori, acclamato da pubblico e critica, che torna a grande richiesta con la quarta stagione, a inizio 2024 su Rai2, spazio a nuovi teen drama e storie di formazione come Noi siamo leggenda (regia di Carmine Elia), un gruppo di ragazzi alle prese con l'adolescenza e il dono dei superpoteri, e il nuovo original per Rai Play Eppure cadiamo felici (regia di Matteo Oleotto), una storia d'amore e mistero liberamente tratta dall'omonimo bestseller di Enrico Galiano. Nell'ambito del period drama, nel primo semestre 2024 vedremo La lunga notte - La caduta del Duce, firmata da Giacomo Campiotti, con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi alle prese con il passaggio decisivo del 25 luglio 1943, e il dramma dell'esodo istriano in La rosa dell'Istria, diretta da Tiziana Aristarco. Torna un genere cult, il poliziesco, con nuove declinazioni: a novembre su Rai1 va in onda Il metodo Fenoglio (regia di Alessandro Casale), tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessio Boni in lotta contro la criminalità organizzata a Bari; nel 2024 su Rai2 arriva Kostas (regia di Milena Cocozza), dalle opere di Petros Markaris, con Stefano Fresi e su Rai1 Il clandestino (regia di Rolando Ravello), con Edoardo Leo che interpreta un solidale investigatore privato e Gerri (regia di Giuseppe Bonito), il seducente ispettore napoletano di origini rom con Giulio Beranek, dai romanzi di Giorgia Lepore. Sul fronte crime una novità, in onda l'anno prossimo su Rai1, è la serie Brennero (regia di Davide Marengo, Giuseppe Bonito), con una coppia investigativa italo/tedesca interpretata da Elena Radonicich e Matteo Martari. E due serie che ricostruiscono altrettanti casi di cronaca nera: Per Elisa - Il caso Claps (regia di Marco Pontecorvo) con Gianmarco Saurino, per ripercorrere tra Potenza e l'Inghilterra uno dei più efferati casi di omicidio che ha scosso l'opinione pubblica, e ottobre su Rai1; e Circeo (regia di Andrea Molaioli) con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, sul processo agli aguzzini del delitto del Circeo del 1975, in onda a novembre sull'ammiraglia. Tra i titoli di apertura della stagione, a settembre su Rai1, La stoccata vincente: la vicenda umana e sportiva dello schermidore Paolo Pizzo, due volte campione del mondo, raccontata dal regista Nicola Campiotti, con Alessio Vassallo e Flavio Insinna. E ancora movie dedicati a donne straordinarie: Margherita Hack in Margherita delle stelle (regia di Giulio Base) con Cristiana Capotondi, e poi nel 2024 la dolorosa e poetica passione di vita di Alda Merini in Folle d'amore (regia di Roberto Faenza) con Laura Morante. Torna anche per le feste di Natale la trasposizione di Eduardo De Filippo con Non ti pago (regia di Edoardo De Angelis) con Sergio Castellitto e Napoli milionaria (regia di Francesco Amato) con la coppia Massimiliano Gallo-Vanessa Scalera. Spazio ai sequel delle fiction dai grandi numeri: Cuori 2, Imma Tatararanni 3, Blanca 2, I bastardi di Pizzofalcone 4 e Un professore 2. Nel 2024 tocca a Doc - Nelle tue mani 3, Don Matteo 14, Màkari 3 e Studio Battaglia 2.