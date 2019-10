Cicciolina si spoglia in diretta a Live non è la D'Urso, Barbara preoccupata: «Che ore sono?»

di Ida Di Grazia

Live non è la D'Urso

Quando si invita in studioin arte Cicciolina, bisogna aspettarsi di tutto. Ospite di Barbara D'Urso in difesa del figlio, provocata da Alda D'Eusanio, ha risposto a modo suo.parla per la prima volta a Live non è la D'Urso di suo figlio, Ludwig Koons per difenderlo dalle, l'argomento però prende una piega diversa quando interviene Alda D'Eusanio: «Eri così bella e invece ti sei rovinata rifacendoti il seno». «Davvero non ti piace?», replica, Barbara D'Urso chiede preoccupata «che ore sono?», ma mezzanotte è passata da pochi minuti e poi rimprovera ancora una volta la D'Eusanio: «Alda queste cose succedono sempre quando ci sei tu». Qualche settimana fa, la giornalistache aveva risposto a tono.