Chiara Bordi, la Miss con la protesi una gamba: «E' sempre stata un esempio di coraggio»

Andare avanti con coraggio

: questo il messaggio di Chiara Bordi, concorrente di Miss Italia che ha fatto parlare di sé alla luce della sua protesi alla gamba. Il concorso di bellezza

è solo una delle sfide, o mete, poste in essere da Chiara. Non esistono limiti, per lei. Lo dimostra con il suo patentino di guida, il suo brevetto da sub e le svariate attività, come il campeggio, una scalata e il pattinaggio

.



Con queste parole la descrive Ippolito Piraino, l’uomo che le è stato accanto per ottenere i giusti diritti di risarcimento o, come li definisce lui, “umani” dall’assicurazione. Vittima di un incidente all’età di 12 anni, Chiara è entrata ben 15 volte in sala operatoria, in soli due anni. Tre le amputazioni alla gamba sinistra.

Eppure - racconta Piraino - nei suoi occhi non si è mai spenta la luce. Vederla lì, in passerella, non mi stupisce. Chiara è tenace, solare, capace di una forza potente. Lo era già a 12 anni, quando ha dimostrato a tutti noi che la felicità è una scelta consapevole che punta su quello che hai. Parte di una famiglia coraggiosa e di sani principi, Chiara non può che brillare anche oggi per la sua mentalità. Il suo approccio alla vita, il suo rapporto con se stessa, sono attitudini che riportano con i piedi per terra i canoni della bellezza - pur essendo lei stupenda - che non si accontentano più di un corpo e di un viso, ma esigono un sorriso interiore contagioso ben ancorato con il rispetto della vita

.

