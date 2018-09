Miss Italia 2018, Diletta Leotta è la vera reginetta: i suoi cambi d'abito tormentone del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci dispiace per la meravigliosa Carlotta Maggiorana, neo Miss Italia 2018. Ma quest'anno nell'edizione del concorso di reginette più famoso del paese, la più bella di tutte non sfilava sul palco ma presentava il programma. E' Diletta Leotta la vera reginetta di quest'anno.Acclamata sui social dove ha condiviso stories anche in diretta, la bombastica conduttrice di Dazn, piattaforma di streaming online dedicata al calcio, ha sbaragliato tutte. Una bella rivincita per Diletta che nel 2009 partecipò alle selzioni di Miss Italia ma venne scartata.Insieme a Francesco Facchinetti è apparsa in prima serata emozionatissima. E a stupire sono stati i continui cambi d'abito, come una vera star: in quattro ore di trasmissione la Leotta ha indossato almeno 6 meravigliosi vestiti. Uno più bello dell'altro. Come lei, d'altronde. Tanto che il compagno d'avventure Facchinetti la punzecchiava continuamente: «Non ho fatto in tempo a girarmi che ti sei cambiata».