Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3 la nuova puntata: dal caso di Andreea Rabciuc a quello di Dora Lagreca, le anticipazioni

Torna stasera su Rai 3 "Chi l'ha visto?", il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli. Dal caso di Andreea Rabciuc a quello di Domenico Manzo, passando per Dora Lagreca, saranno moltissime le storie affrontate nel corso della puntata.

Il tutto, insieme agli appelli e alle richieste di aiuto di tante famiglie in difficoltà.

Le anticipazioni

Si aprirà con il caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi, la puntata di oggi di "Chi l'ha visto?". «Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?»: la mamma della ragazza si era rivolta così al fidanzato di Andreea, Simone, che era in studio in diretta, a sette mesi dalla scomparsa della giovane. A "Chi l’ha visto" i tanti dubbi su questo ritrovamento. Come è possibile che il corpo sia rimasto in quel casale senza che nessuno lo abbia visto? La campionessa di tiro a segno è stata portata lì in un secondo momento?

Dora Lagreca: "Lei amava la vita", la mamma e la sorella contro l’archiviazione delle indagini



In studio anche le sorelle di Domenico Manzo, scomparso durante la festa di compleanno della figlia Romina. Le zie non hanno mai abbandonato la nipote, neanche quando è stata iscritta nel registro degli indagati. Spazio poi anche alla storia di Dora Lagreca: la mamma e la sorella si battono affinché il caso non venga chiuso. Infine, come sempre, gli appelli e le richieste di aiuto di tante famiglie in difficoltà.