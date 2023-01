Cenerentola, stasera in tv 5 gennaio su Rai 1: trama e cast della fiaba interpretata da Cate Blanchett

Cenerentola, stasera in tv, giovedì 5 gennaio alle 21.25 su Rai 1 il film di genere fantasy, drammatico del 2015, diretto da Kenneth Branagh, con Lily James e Hayley Atwell. È la fiaba più amata dai bambini di tutto il mondo, amatissima anche dai produttori di casa Disney che, dopo averne tratto nel 1950 uno dei film di animazione più importanti della storia del cinema, si sono decisi 65 anni dopo a realizzare questo «live action». Parliamo di «Cenerentola», in versione originale «Cinderella», una favola senza tempo che Rai1 propone oggi in prima serata alle 21.25, nella versione del regista Kenneth Branagh, che dopo una carriera dedicata in gran parte a grandiosi adattamenti shakespeariani, si confronta per la prima volta con la tradizione fiabesca.

Cenerentola, stasera in tv: la trama

La vicenda è nota: in questa versione Cenerentola si chiama Ella e vive con matrigna e sorelle, dalle quali è secondo tradizione bistrattata. Casualmente, in una foresta, avviene il primo incontro con il principe, che non si fa riconoscere e si presenta come Kit, ma poi decide di ritrovare la misteriosa fanciulla di cui si era innamorato. Viene indetto un ballo, la famiglia partecipa, ma Ella viene umiliata dalla sua matrigna che le strappa il vestito. La fata madrina risolverà il problema dotando la fanciulla di carrozza, vestiti e identità misteriosa. Tutto fino a mezzanotte, però.

Il cast

Il buon lavoro di regia di Branagh è sostenuto da un cast intelligente e brillante: su tutte Cate Blanchett nei panni della matrigna ed Helena Bonham Carter, incantevole fata madrina, che circondano di magia e grazia questa Cenerentola. Nel cast ci sono anche Lily James, Hayley Atwell, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert