Queste le parole del post su Facebook che annuncia la morte, stamani, di

«

Se n'è andato un pezzo importante del Cinema e del Teatro. Se n'è andato un compagno di vita tenero e amoroso. Se n'è andato, determinato e consapevole così come è vissuto. A noi tutti resta il dovere e la responsabilità di perpetuarne il ricordo e conservarne il sorriso». Così Daniela Cenciotti, la moglie di Carlo Croccolo.

Castel Volturno il suo buen retiro. Da trent'anni Carlo Croccolo aveva scelto il litorale casertano e in particolare Castel Volturno come suo buen ritiro; quella che negli anni '80 una era la località balneare preferita dei napoletani, poi abbandonata in seguito al terremoto e a un progressivo degrado, era per Croccolo la sua dimensione di vita, che condivideva con la moglie Daniela Cenciotti. «Una bella donna maltrattata» amava dire il grande attore di Castel Volturno, che poi lo ha onorato con la consegna delle chiavi della città nel 2017, in occasione dei 90 anni dell'attore. Croccolo ha cambiato due abitazioni, ma ha sempre vissuto in zona Pinetamare, caratteristica località di Castel Volturno, dove le case color sabbia ricordano sempre il mare.

«Croccolo amava il mare» ricorda l'ex sindaco Dimitri Russo, colui che gli ha conferito le onorificenze cittadine. «Era una persona bellissima, con cui era stupendo parlare e confrontarsi. Una pietra miliare del teatro e del cinema italiano che aveva scelto la tranquillità di Castel Volturno per trascorrere la vecchiaia, facendo molto per questo territorio. Era sempre accanto alla moglie che organizzava commedie teatrali, che poi venivano rappresentate nelle scuole della città; una volta fui inserito anch'io come attore, ma per i miei impegni di sindaco non riusciì a imparare il copione; così durante lo spettacolo erano evidenti le mie lacune, ma lui, con il suo fare ironico, davanti ad una sala piena, disse che 'nella mia ignoranza ero stato molto bravo, e avevo reso l'ideà. Mi fece enormemente piacere la sua schiettezza e tutti risero»

Ha lavorò al fianco dei più grandi comici italiani a cavallo degli anni '50 e '60. Prestò anche la voce negli ultimi film della sua carriera quando era quasi cieco. Vinse un Davide di Donatello nel 1989 per la sua interpretazione di "O Re", film storico di Luigi Magni. Celeberrima la figura del padre della promessa sposa nel film, nei ciak impersonava il severo papà della figlia più piccola. «La scomparsa di Carlo Croccolo è un grande lutto per lo spettacolo italiano, che perde un attore, regista e doppiatore che con grazia e maestria ha attraversato tre generazioni di cinema e teatro. Pilastro della scena partenopea, a lungo a fianco di Totò nella vita e nella professione, è stato protagonista anche a fine carriera di convincenti interpretazioni che hanno donato gioia e allegria a molti». Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.