Calciorama, passioni e colori del folber raccontate attraverso i miti del pallone

Cruijff (arancione), Maradona (azzurro), il neo Pallone d'oro Benzema (bianco), Silvio Piola (biancoceleste), Pablito Rossi (biancorosso), Gianfranco Zola (blu), Gianni Rivera (grigio), Ronaldo (nerazzurro), Best e Cr7 (rosso), Batistuta (viola) e infine i multicolor di Venezia, Sampdoria & Co.. Sono soltanto alcuni degli accostamenti campioni-maglie che punteggiano e scandiscono i 20 capitoli "Calciorama, i colori della passione", ultima fatica letteraria di Gino Cervi e Gianni Sacco nobilitata dai disegni del vicentino Osvaldo Casanova, illustratore dallo stile personalissimo.

Il libro racconta la passione per il folber attraverso i suoi cromatismi storici e le maglie (quelle doc) che in questi ultimi anni sono diventate pretesti per fare business e marketing scatenando spesso, se non sempre, le ire dei tifosi: «Il calcio è un caleidoscopio che combina gli accostamenti in modo un po' bislaccio» scrivono gli autori, ma le loro storie scorrono e a volte rimbalzano sempre appassionanti e nostalgiche.

I capitoli

Ognuno dei 20 capitoli corrisponde a un colore, o a una combinazione cromatica, ma gli autori prendono spunto sempre da una storia che ha come epicentro una maglia, un gesto, un evento, un dettaglio legato a essa. Ad esempio: Valentino Mazzola che si rimbocca le maniche della maglia granata per “suonare la carica” del Grande Torino; Johan Cruijff che gioca in Nazionale con una divisa arancione che ha un dettaglio diverso dai suoi compagni; Herbert Kilpin che enuncia il manifesto fondativo della scelta dei “diabolici” colori del Milan.

Ogni capitolo spiega l’origine e l’evoluzione dei colori sociali di una squadra raccontandone gesta e trionfi, ma anche semplici curiosità. E l'arte di Osvaldo Casanova dà un tocco ancora più magistrale: «L’espressività del suo stile iconografico - spiegano in tandem Cervi e Sacco - è l’ideale completamento della cifra narrativa di queste storie: il suo inconfondibile tratto grafico riesce a descrivere ciò che migliaia di parole non sarebbero mai in grado di fare altrettanto efficacemente».

Gli autori

Osvaldo Casanova è vicentino di Lonigo e tifoso del LR Vicenza: illustratore, insegna Graphic design e Storia della pubblicità. Ha lavorato per giornali, riviste e case editrici nazionali e internazionali, per numerose aziende, sportive e non, ha realizzato manifesti e partecipato a mostre, personali e collettive in Italia e all’estero. Per Hoepli ha illustrato le Storie di Milan (2019), Juventus (2020) e Inter, lo scorso anno.

Gino Cervi classe 1964, milanista e coppiano doc, è un filologo romanzo prestato all’editoria: per oltre 30 anni si è occupato di dizionari, di enciclopedie, di manuali scolastici (letteratura, storia e geografia) e guide turistiche. Scrive per Il Foglio, per Alvento - Italian Cycling Magazine e per Doppiozero.com

Gianni Sacco insegna Diritto pubblico comparato all’Università di Pavia e si è già cimentato con gesta calcistiche, rigorosamente rossonere, in 1889 A.C. Milan. Le storie. Dal momento che in 50 anni di assidua frequentazione degli stadi ne ha viste di tutti i colori, non riuscendo per il momento a mettere la sordina alla sua enorme passione per il calcio ha tentato di allargare con questo libro il suo personale spettro cromatico.

Il libro è edito da Hoepli: 330 pagine, prezzo di copertina 29.90 euro disponibile anche in e-book.