Belen contro il ministro Orlando: «Il mio video hot è ancora online, denunciare non è servito» /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belen ribatte al ministro della Giustizia Orlando, invitato al Maurizio Costanzo Show per parlare di crimini informatici e fake news. Il ministro ha raccontato come la legge contro chi diffonde immagini private sul web sia stata inasprita. E ha invitato tutti a denunciare se vittime della rete.A quel punto interviene piccata Belen: «Io sono stata vittima di un uomo perfido che ha reso pubblico un mio video. Mi sono rivolta alla polizia postale ed è ancora su Internet. E' successo 6 anni fa ed è ancora lì. Ho denunciato e non è servito a nulla».