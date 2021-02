Barbara Palombelli a Sanremo 2021: condurrà la quarta serata: il post emozionato

Barbara Palombelli a Sanremo 2021: sarà la quarta protagonista femminile del Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus. Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all'attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all'anno. Barbara Palombelli calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus.

Barbara Palombelli è impegnata sulle reti Mediaset alla conduzione di “Forum” che guida dal 2013 e di “Stasera Italia” in onda su Rete 4.

BARBARA PALOMBELLI A SANREMO: IL POST EMOZIONATO

Emozione nel post che la giornalista ha pubblicato su Facebook: “Ho ricevuto una telefonata di Amadeus… e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo. Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà una emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia. È la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini… quest’anno, poi, sarà una edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza ad andare!!!”

