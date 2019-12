Barbara D'Urso piange a Pomeriggio 5: «Due minuti per prendere un bicchiere d'acqua...»

di Emiliana Costa

Barbara D'Urso

Pomeriggio 5

Oggi, la conduttrice ha raccontato il calvario di Patrizia, la 53enne di Firenze che sarebbe stata segregata e violentata in un pollaio per un mese dal cognato.La signora Patrizia è in collegamento. Ecco la sua drammatica testimonianza: «Mi faceva delle domande, se sbagliavo metteva da parte un fagiolo. Ogni fagiolo era una frustata. Per una settimana non mi ha fatto neanche andare in bagno.Se non partecipavo, mi continuava a picchiare. Poi - continua piangendo Patrizia -». A questo puntoDopo un mese di prigionia, Patrizia sarebbe riuscita a fuggire e a denunciare. Il presunto aguzzino, ora in carcere, avrebbe fatto anche razzia nella sua casa. Barbara D'Urso conclude così: «- Poi lancia la pubblicità -.».