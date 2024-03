Barbara D'Urso, ritorno in tv con Carramba che sorpresa? L'indiscrezione (e il possibile scontro con Maria De Filippi)

Barbara D'Urso potrebbe tornare in Rai. Questa volta però, non come ospite in una trasmissione, ma per condurre un programma tutto suo. A meno di un giorno dalla sua intervista a "Domenica In", la conduttrice napoletana è finita al centro dei rumors per un'indiscrezione che avrebbe dell'incredibile.

Secondo quanto riferisce Davide Maggio, l'ex conduttrice di "Pomeriggio Cinque" potrebbe infatti tornare su Rai 1 con un programma tutto suo. Per di più, in prima serata.

Nina Senicar incinta per la seconda volta. L'annuncio a Verissimo: «Non posso più nasconderlo»

L'indiscrezione

Potrebbe tornare in Rai non solo per un'intervista, ma per un programma tutto suo Barbara D'Urso. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, infatti, l'ex conduttrice Mediaset sarebbe pronta a rimanere sul primo canale con un progetto dedicato a lei, in onda per di più in prima serata. Un fatto, questo, ancora non confermato dall'AD Rai Roberto Sergio, ma che sembra ormai girare da tempo tra le scrivanie di Viale Mazzini. Una grande occasione per la presentatrice, che tornerebbe così a condurre un programma dopo lo stop dello scorso anno. Questa volta, però, non più nella fascia pomeridiana, ma nel prime time del sabato sera. Il progetto, infatti, vedrebbe Barbara D'Urso al timone di una sorta di "Carramba Che Sorpresa", prodotto da Fremantle e in onda in concomitanza con Maria De Filippi.

L'intervista a "Domenica In"

Tra carriera e vita privata, Barbara D'Urso si racconterà domani a "Domenica In". Ospite di Mara Venier, la conduttrice sarà protagonista di una lunga intervista, in onda dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Svelerà anche i dettagli sul suo futuro lavorativo?