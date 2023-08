Barbara D'Urso, quanto ha guadagnato a Mediaset? Spuntano le cifre

Barbara D’Urso fuori da Mediaset.

La popolare conduttrice TV campana perde la conduzione di Pomeriggio 5 e viene sostituita da Myrta Merlino, volto uscente dalle reti La7. E, intanto, il gossip porta a galla il cachet stellare che Barbara D’Urso avrebbe percepito in Mediaset. Cifre da capogiro.

ll cachet

A riportare questa indiscrezione è stato Dagospia, lanciando un indovinello: «Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?». E qui le risposte sono tante. Tra le più papabili quella fornita dal sito Fanpage, che menziona il nome della conduttrice campana, Barbara D’Urso, la quale non é confermata al timone di Pomeriggio 5, seppur disponendo di un contratto con Mediaset in scadenza a dicembre 2023, in balia dell’incertezza sul suo futuro professionale, dal momento che non sono previsti per lei dei nuovi impegni in agenda, all’orizzonte. «È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a chiarire che da parte della conduttrice sarebbe arrivata la richiesta di due prime serate garantite - si legge -, che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre».