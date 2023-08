Barbara d'Urso a Discovery come Fabio Fazio? La trattativa per un nuovo programma, ecco cosa potrebbe fare

Barbara d'Urso non ha perso il suo sorriso.

E nemmeno la sua voglia di vivere. E così la delusione per la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi di lasciarla a casa dopo 15 anni di Pomeriggio 5 si trasforma in una possibile, nuova opportunità. Il condizionale è d'obbligo anche quando si parla di tele-mercato.

L'ex Signora del pomeriggio di Canale 5 è stata paparazzata dal settimanale Gente a Maratea in Basilicata dove è stata ospite della XV edizione del Marateale, una rassegna internazionale di eventi, incontri e premi. Lì Barbara si è concessa anche un po' di mare. Ma mai da sola. Sempre accompagnata dal suo cellulare. Sono settimane calde per lei. Il telefono è bollente peggio delle temperature che hanno colpito il nostro Sud Italia. Sul cellulare non arrivano solo le chiamate dei suoi amici, dei suoi figli Emanuele e Gianmauro che da qualche mese l’ha resa una nonna felice di una bellissima bimba. Ma anche di lavoro.

Barbara D'Urso, la sorella Daniela e il commento (poi cancellato) al promo di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Il futuro

Dopo il colpo Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, Discovery starebbe pensando a rinforzare ulteriormente la sua squadra con l'ingresso di Barbara d'Urso per affidargli un programma. Ancora non sappiamo se sarà una striscia quotidiana o una prima serata. Ma qualcosa bolle in pentola. Lei sembra felicissima di questa nuova occasione e non vedrebbe l'ora di cominciare. Perché lei di stare a casa non ci pensa proprio.