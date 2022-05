Barbara D'Urso lascia Mediaset? «Alcune persone sono ossessionate da me e scrivono cose false»

Le voci che vedevano Barbara D’Urso fuori da Mediaset si sono rincorse per giorni, ma ora arriva la smentita. A dire un No secco al poteziale addio alla rete di Berlusconi è stata proprio lei, la conduttrice di Pomeriggio 5. «Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo». Lo dice a gran voce a La Stampa Barbarella che in occasione del suo 65esimo compleanno ribadisce il suo forte legame con l'azienda del leader di Forza italia.

APPROFONDIMENTI DOPO L'INCIDENTE STRADALE Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc... IL RETROSCENA Anna Mazzamauro, la signorina Silvani e il rapporto con Paolo... IL POST Francesca De André choc: «Ho subito una violenza fisica,... CULTURA Le Iene, Ilary Blasi svela cosa pensa di Corona, Barbara D'Urso e...

Barbara D'Urso resta a Mediaset, è ufficiale

Era stato Dagospia qualche settimana fa a dire che il contratto della conduttrice napoletana – in scadenza a dicembre 2022 – non sarebbe stato rinnovato da Pier Silvio Berlusconi, pronto a stravolgere Canale 5 con l'aiuto della compagna Silvia Toffanin e di Maria De Filippi. Ma così non è. Mediaset anzi rinnova per la stagione televisiva 2022-2023 il contratto di Barbara D’Urso stando a quanto dichiarato “la Dottoressa Giò”. Sembra certa quindi la sua riconferma a Pomeriggio 5 mentre sembra difficile (per ora) un ritorno di Domenica Live o Live - Non è la d’Urso. Su La pupa e il secchione nessuna informazione. Insomma, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali: secondo qualcuno (e il condizionale è d'obbligo) Barbara potrebbe addirittura condurre la prossima edizione de La Talpa, che dovrebbe tornare a breve in tv. Adesso una cosa è certa: Barbara D’Urso resta a Mediaset!