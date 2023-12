Ballando con le Stelle, ecco chi sono i primi tre eliminati della finale

Sempre più vicini al podio e al termine della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle.

Ma quali sono le prime coppie a dover abbandonare la finalissima? Chi si contenderà le prime posizioni? I primi eliminati, quinti classificati a parimerito sono: Rosanna Lambertucci, Sara Croce e Giovanni Terzi.

La gara

Terzi e Lini conquistano anche il premio Aiello per il maggior numero di spareggi. A fare la differenza è stato il voto del pubblico. I giudici nel corso della serata hanno espresso, infatti, votazioni similari per le coppie rimaste in gara. All’ultimo posto della classifica provvisoria data dai soli voti della giuria è Rosanna Lambertucci in coppia con Simone Casula causa ripescaggio dello scorso episodio. In sesta posizione Giovanni Terzi e Giada Lini, quinti classificati Sara Croce e Luca Favilla. A parimerito con 43 punti: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Simona Ventura e Samuel Peron. Con 50 punti la prima della classifica provvisoria è Wanda Nara.

Le sfide

Restano in gara Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara e Pasquale la Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, e Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Le valutazioni della giuria, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, e Selvaggia Lucarelli; faranno la differenza nella seconda parte della finale?