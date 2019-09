© RIPRODUZIONE RISERVATA

batte. Ascolti da record per per "", che nella serata di sabato 28 settembre ha conquistato il 20% di share, con i suoi 3.614.000 spettatori. Un gradino sotto "", che non va oltre il 19,45% di audience per 3.066.000 utenti.La cultura batte lo spettacolo, almeno per una sera. Il fortunato format di Alberto Angela ha celebrato nella seconda puntata Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla sua morte. Maria De Filippi si deve accontentare del secondo posto: la seconda puntata di " Amici Celbrities " ha visto l'eliminazione dell'attrice Cristina Donadio (la Scianel di Gomorra) e di Joe Bastianich (ex giudice di Masterchef).