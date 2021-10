Ballando con le Stelle, Arisa ha una speciale clausola nel suo contratto: ha a che fare con l'ex Andrea Di Carlo

Arisa fa parte del cast di Ballando con le stelle, ma ha chiesto una clausola speciale nel contratto che ha a che fare con l'ex Andrea Di Carlo. La cantante avrebbe accettato di esibirsi come concorrente nel famoso dance show ad alcune condizioni che la produzione avrebbe assecondato. Per evitare di incontrarlo avrebbe chiesto a Milly Carlucci di cambiare i turni delle prove.

Arisa a Ballando con le Stelle



Arisa farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma rischiava di vedere troppo spesso il suo ex fidanzato dal momento che Andrea Di Carlo è manager di Federico Fashion Style e di Morgan, anche loro concorrenti. La partecipazione di Arisa, tuttavia, è tra le più attese e fino all'ultimo non era sicura. Molte le alternative per l'artista lucana, tra cui Pechino Express e Amici di Maria De Filippi.

Sembra che abbia chiesto anche di cantare in puntata con un cachet extra e la garanzia di ricoprire il ruolo di giudice nella prossima edizione de Il cantante mascherato.

A svelare le clausole del contatto è stato proprio Andrea Di Carlo: «Arisa ha fatto una richiesta precisa agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show - ha spiegato sul settimanale Oggi - Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio». Tra loro due è finita la scorsa primavera: «All'inizio servivo a farle dimenticare il suo ex - ha aggiunto - poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le stelle».