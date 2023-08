Antonella Clerici, Ferragosto con Carlotta Mantovan: «L'unica che non si è dimenticata della moglie di Frizzi»

Uno scatto di Antonella Clerici in compagnia della moglie di Fabrizio Frizzi ha sciolto il cuore dei fan. Le due conduttrici sono legate da una profonda amicizia e dopo la morte del conduttore Rai, le due hanno spesso pubblicato scatti di momenti insieme. La cosa, soprattutto per i fan di Antonella Clerici, è un segno di grande stima reciproca che vede proprio quest'ultima supportare l'amica e collega Carlotta Mantovan.

Così la foto in Normandia a Ferragosto ha conquistato i fan.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan

Le due conduttrici, in una foto di rito, hanno conquistato i fan che hanno saputo apprezzare il sorriso di entrambe in uno scatto di una vacanza di routine a Ferragosto in Norvegia. «Brava Antonella, sei l'unica che non si è mai dimenticata di lei», scrivono gli utenti su Instagram. Oggi l'ex moglie di Fabrizio Frizzi vive in Francia con la figlia Stella di 10 anni ed è lontana dai riflettori italiani.