Anne Rice, morta l'autrice di "Intervista col Vampiro": la dark lady della letteratura stroncata da un ictus

Addio alla signora dei vampiri, Anne Rice. Lutto nel mondo della letteratura. E' morta la scrittrice statunitense considerata la mamma del "nuovo gotico", un genere letterario revival delle atmosfere cupe e spettrali così care ai romantici dell'Ottocento. Una sorta di novella Mary Shelley del ventesimo secolo. Aveva 80 anni e il suo cuore non ha retto all'ictus. Una carriera letteraria, quella di Anne Rice, legata alle saghe di vampiri, ai personaggi dei "non-morti", i "freddi succhiasangue" che popolavano le pagine dei suoi libri con scenari e contesti attualizzati. E' diventata famosa universalmente con il best seller "Intervista col vampiro" (era il 1976, e il libro veniva pubblicato in italiano da Longanesi). Da questa torbida trama da amarcord vampiresca, nel 1994 veniva tratto l'omonimo film diretto da Neil Jordan, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e che lanciò una giovanissima Kirsten Dunst. Nel cast spiccava anche l'attrice italiana Domiziana Giordano.

Anne Rice si è spenta circondata dalla sua famiglia sabato notte (11 dicembre) per le complicazioni derivanti da un ictus. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Christopher Travis Rice (lui stesso scrittore di romanzi, nato nel 1978) in una dichiarazione postata sui canali social di Facebook e Twitter. «Mia madre - ha scritto il figlio - ci ha lasciati quasi nell'anniversario esatto della morte di mio padre Stan, 19 anni fa. L'immensità del lutto della nostra famiglia non può essere sottolineata abbastanza. Come madre, mi ha insegnato a inseguire i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e dell'insicurezza. Come scrittrice, mi ha insegnato a sfidare i confini dei generi e ad arrendermi alle mie passioni ossessive». La scrittrice sarà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans con una cerimonia privata.

Altro suo successo sono state le "Cronache dei Vampiri", e la saga dedicata alle streghe della famiglia Mayfair che ha venduto oltre 100 milioni d copie nel mondo. Definita a più riprese, icona della letteratura "dark", autrice di culto della narrativa horror, ha legato la sua firma ad una nuova mitologia del vampiro, «inedita incarnazione dell'intensità del dolore e delle esperienze di una vita perduta per sempre».

LA BIOGRAFIA

Era nata come Howard Allen Frances ÒBrien a New Orleans il 4 ottobre 1941. Il figlio Christopher ricorda che la madre è scomparsa 19 anni dopo il marito, il poeta Stan Rice, sposato nel 1961 e deceduto per un tumore nel 2002, a cui si deve l'ispirazione per la creazione del suo personaggio più celebre, il vampiro Lestat de Lioncourt. All'inizio degli anni '70, dopo la morte della figlia Michelle, cominciò a lavorare al suo primo romanzo, l'horror gotico Intervista col vampiro, pubblicato da Knopf nel 1976: protagonista il vampiro Louis de Pointe du Lac, che racconta la storia della sua vita a un giornalista. Il libro ha inaugurato il ciclo di dieci titoli Cronache dei vampiri. La stessa Rice ha adattato la sceneggiatura dal suo romanzo e il film ha ottenuto due nomination all'Oscar e due vittorie ai Bafta. 'La regina dei dannatì, uno dei sequel più venduti di ' Intervista col vampirò, è diventato un film nel 2002. Altri adattamenti dai romanzi dell'autrice sono 'Exit to Eden' (1994) di Garry Marshall, con Dana Delany, Dan Aykroyd e Rosie ÒDonnell e 'The Feast of All Saints' (2001), vincitore di un Emmy. All'inizio di questo mese - ricorda Variety - la Amc ha annunciato una serie tratta dal libro 'La vita delle streghe Mayfair' di Anne Rice.