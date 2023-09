Angelina Mango: «Ho paura a uscire di sera da sola, è possibile vivere così?»

Avere paura di uscire di casa appena fa buio, pensare a come vestirsi per non attirare attenzione. Essere donna può fare paura. Soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che raccontano violenze brutali commesse tra giovanissimi, sotto gli occhi di tutti. Angelina Mango, 22 anni, ex concorrente di Amici, nuova voce della Generazione Z, quella paura la sente sempre più spesso.

E affida il suo sfogo ai social. «Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30 - scrive - volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. E' possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?».

Il racconto

Un'angoscia condivisa e vissuta da tante ragazze (e non solo) che come lei ci pensano due volte prima di uscire di casa da sole e hanno paura a mettersi in macchina, a farsi una passeggiata al parco. «Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita», replica una ragazza. «Non sai quanto ti capisco - scrive un'altra - Ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente. Ogni posto mi sembra pericoloso ed è brutto che noi dobbiamo vivere con questa angoscia».

Chi è Angelina

Il cognome è uno di quelli importanti per il panorama musicale italiano. Il padre è Pino Mango, morto a 60 anni il 7 dicembre 2014, stroncato da un infarto durante un concerto di beneficenza al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera. Anche la madre Laura Valente è una cantante. E’ stata la voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. I genitori dell’allieva di “Amici” stavano insieme dal 1983 ed erano convolati a nozze nel 2004.

I successi

La cantante, da quando ha partecipato all'ultima edizione di Amici, non ha fatto altro che collezionare successi, prima con l'album d'esordio, Voglia di vivere che, da pochi giorni, è diventato disco d'oro e, poi, con la hit per eccellenza di quest'estate, Ci pensiamo domani, che è tra i brani più ascoltati in assoluto su Spotify e, con Italodisco dei Kolors, si contende il posto di tormentone ufficiale di questo 2023.