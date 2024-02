Angelina e Geolier, nella finale di Sanremo sarà testa a testa al televoto. Quanto pesano le fanbase e perché i social possono fare la differenza

La fanbase più potente tra quelle dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024, a poche ore dalla finale di questa sera, mentre impazza il toto-vincitore? È quella di Angelina Mango. Lo rivelano i dati di DeRev, azienda di strategia digitale e comunicazione specializzata in social media, che nel 2022 pronosticò la presenza sul podio della coppia Blanco-Mahmood e di Gianni Morandi e l’anno scorso fece il bis prevedendo un piazzamento tra i primi tre posti di Marco Mengoni e di Lazza. La cantante lucana, che ieri nella serata delle cover ha emozionato tutti con la sua interpretazione de La rondine del papà Pino Mango, conquistando il secondo posto nella classifica parziale, guida la classifica grazie al più alto engagement, così come nel gergo viene definito l’effettivo coinvolgimento dei follower, che poi è il vero dato che conta al di là del numero di follower complessivi.

Soprattutto in virtù del fatto che nella prima parte della finale le esibizioni dei 30 big saranno votate esclusivamente dal pubblico da casa, che potrà anche ribaltare gli esiti delle votazioni delle prime quattro serate.

I dati delle fanbase

Nonostante abbia “solo” 1,4 milioni di seguaci tra Instagram, X, Facebook e TikTok, la voce de La noia - rivelazione dell’ultima edizione di Amici - vanta un engagement del 60,05 percento. Al secondo posto c’è Annalisa, che conta 5,3 milioni di follower complessivi e un engagement del 6,75 percento. Sul gradino più basso del podio troviamo Ghali, con 4,5 milioni di follower e una capacità di coinvolgere effettivamente i fan del 8,24 percento. Geolier, il grande favorito alla vittoria (la sua I p’ me, tu p’ te da due giorni è nella classifica quotidiana delle canzoni più ascoltate a livello mondiale su Spotify, dove ha già superato 4,5 milioni di streams), è appena quindicesimo nella classifica di DeRev, con 2,7 milioni di follower e il 2,76 percento di engagement: eppure secondo le indiscrezioni che circolano nel backstage del Festival, nella serata di mercoledì avrebbe ottenuto da solo più preferenze al televoto di tutti gli altri quattordici big che si sono esibiti nella seconda puntata. «Il nostro score dà la misura di quanto è bravo un soggetto a comunicare sui social media. Si basa su diversi indicatori che rilevano di fatto il gradimento del pubblico e che sono una cartina tornasole di quella bravura. Questa è la regola che, come spesso accade, appena fatta può far emergere l’eccezione. In questo caso si chiama Geolier. Certamente non è bravo a comunicare, ma è amato a prescindere. È una cosa che succede raramente, ma succede. Ciò detto, Geolier sui social ci sono quasi tre milioni di utenti che amano questo artista, e non sono pochi», spiega il ceo di DeRev Roberto Esposito.

Cosa può succedere stasera

I dati sulle fanbase virtuali dei big raccolti da DeRev possono aiutare a farsi un’idea su quello che potrebbe succedere stasera. Le fanbase dei big sui social già pronte a mobilitarsi, cellulare alla mano. Nel 2021 grazie al peso del televoto Fedez e Francesca Michielin risalirono la china, passando dal diciassettesimo posto della classifica provvisoria fino alla quarta serata al primo posto della classifica parziale della finale (ma alla fine si classificarono secondi dietro ai Maneskin): merito anche degli appelli social che mobilitarono le community del rapper e della moglie Chiara Ferragni, vere potenze di fuoco.

Come funziona il voto in finale

I risultati di questa sera andranno a sommarsi a quelli delle prime quattro serate. Il televoto, calcolatrice alla mano, raggiungerà un peso complessivo del 45,9 percento sulla classifica che indicherà i nomi dei cinque big che poi si contenderanno la vittoria nella finalissima, contro il 33,3 percento del voto della sala stampa, tv e web e il 20,8 percento della giuria della radio. A quel punto le votazioni saranno azzerate e si procederà a una nuova votazione congiunta di televoto, sala stampa e radio, le cui preferenze peseranno rispettivamente del 34, 33 e 33 percento sulla proclamazione del vincitore.