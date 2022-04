Amici 21, perché Andreas Muller non c'è al Serale? «Soffro di depressione. Con Veronica alti e bassi». La confessione

Periodo buio per Andreas Muller. Il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, diventato poi uno dei ballerini professionisti più amati del pubblico della trasmissione e fidanzato di Veronica Peparini, non sta bene. E ha deciso di non nascondersi anzi, Andrea ha deciso di condividere con i suoi fan la sua sofferenza.

Amici 21, il professionista Andreas Muller assente dal serale

Quest’anno la sua assenza nel corpo di ballo di Amici 21 ha fatto preoccupare e non poco i suoi supporter, che hanno approfittato di un box domande condiviso nelle Instagram Stories dal ballerino per chiedere aggiornamenti sulla sua quotidianità. Così, Andreas ne ha approfittato per sfogarsi condividendo sui social tutte le preoccupazioni che lo affliggono in questo periodo e con queste anche i suoi problemi di salute.

Lo sfogo social

«Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. […] Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato. Problemi di salute? Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco. Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare».

Con Veronica Peparini, relazione al capolinea?

Non è un buon periodo neanche per l'amore, Andreas Muller ha parlato anche del suo rapporto con Veronica Peparini, docente della scuola di Amici 21. I due stanno ancora insieme, ma anche qui ci sono alti e bassi e Andreas ha – giustamente – detto di non voler fingere (come fanno molti altri personaggi noti) che tutto vada sempre bene e sia perfetto. «Anche in questo caso cercherò di essere onesto il più possibile.In questo periodo non c’è stata tanta luce per me come ho già detto. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!»