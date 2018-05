Ambra Angiolini con il maglione di Ferretti da 350 euro al Concertone: scoppia la polemica

di Simone Pierini

I grandi comunisti sul palco del #1M2018: Ambra col pullover Ferretti da 325 euro. — Mojopin (@mojopin82) May 1, 2018

#concertone ovviamente viene trasmesso da Rai 3, canale più comunista di tutti. Nessuno dice nulla sugli insulti alla Casellati? Fosse successo contro la boldrini sarebbero scesi in piazza. Ambra che fa la morale con un maglione da 400€. Ma andatevene affanculo. — Luca Del Buono (@Luca_Delby96) May 1, 2018

Certo che Ambra Angiolini ha un bel coraggio a parlare di chi non ha lavoro (“Mi accontento di 25 centesimi!”) con una maglia di Alberta Ferretti da 300€ #primomaggioroma #concertoprimomaggio pic.twitter.com/cKnTrlFsje — Mara (@MareMareMara) May 1, 2018

finisce nel vortice della polemica su twitter per il maglione indossato al Concertone della Roma. La presentatrice si è presentata sul palco con un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti.





LEGGI ANCHE Concertone primo maggio, Gianna Nannini infiamma piazza San Giovanni Il pubblico non ha gradito e ha rivolto la propria rabbia sui social accusandola di non «essere una vera comunista» e di non essere in linea con i principi che l'evento dedicato alla Festa dei Lavoratori vuole trasmettere. «Ambra che fa la morale con un maglione da 400€. Ma andatevene af...», uno dei post pubblicati ieri.A dare peso alle polemiche ci si è messo anchedegli Stato Sociale che, dopo l'attacco alla Casellati e probabilmente dopo aver visto i tanti tweet, ha indossato lo stesso maglione della Angiolini.