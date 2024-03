Amadeus non condurrà Sanremo 2025, la Rai smentisce: «Nessun accordo». Ma si pensa a uno show con Fiorello

L'incontro con la Rai c'è stato. Come confermato dallo stesso Amadeus. Ma non per il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore di 'Affari tuoi' lo aveva annunciato in videochiamata con l'amico Fiorello a 'Viva Rai2!'. «Sono stato contattato dalla Rai. Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025, non lo rifaccio il Festival», aveva assicurato Amadeus.

Che poi aveva aggiunto: «In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello».

Le indiscrezioni

Insomma, nonostante le indiscrezioni circolate in queste ore. Amadeus non ci sarà sul palco dell'Ariston il prossimo anno. Italia Oggi aveva annunciato che, nonostante l'annunciato commiato dal Festival di Sanremo, il conduttore aveva accettato la proposta della Rai per la conduzione delle prossime due edizioni della kermesse canora.

La smentita

A stretto giro è arrivata la smentita da Viale Mazzini: «Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate».