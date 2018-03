Alvaro Vitali: "Ho finito i soldi, non lavoro più come prima". E la D'Urso risponde così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo pochi giorni fa Barbara Bouchet aveva lamentato i pochi contributi versati nella sua carriera, che la porteranno a prendere una pensione di appena 500 euro. Ieri a Pomeriggio Cinque è stato il turno di, l’exdei film comici degli anni ’80, che ha lamentato invece direttamente di aver finito i soldi. “Noi artisti, quando lavoriamo, guadagniamo tanti soldi: più si guadagna, più si spende. Ma non pensiamo a metterli da parte, e io ora che non lavoro più come prima li ho finiti”.In studio si infiamma il dibattito su soldi e pensioni degli uomini dello spettacolo, conche prende le sue difese: “Non vogliamo togliere nulla a chi guadagna le stesse cifre - dice - ma dopo aver versato tutti quei contributi allo Stato, ci aspettavamo qualcosa in più”. Ma la conduttrice,, spegne gli entusiasmi: “Io mi metto i soldi da parte…”.