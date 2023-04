Prima intervista di coppia per Lavinia Mauro e Alessio Corvino. usciti mano nella mano dal daiting show di Maria De Filippi ora i due ex di Uomini e Donne arrivano a Verissimo. Su Canale 5 oggi domenica 30 aprile, alle 16.30 tornano le interviste di Silvia Toffanin. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori. Ma vediamo insieme chi è Alessio Corvino.

Alessio Corvino chi è

Alessio Corvino ha 27 anni ed è nato a Caserta ma vive a Milano. Ha studiato economia aziendale a Napoli, dopo un Master a Perugia, si è trasferito a Milano. Oggi lavora nel campo del digital marketing: sul suo profilo Linkedin si descrive come Social media specialist e content manager. Ama viaggiare ed è molto attaccato alla sua famiglia: sono numerosi gli scatti che lo ritraggono in compagnia di diversi bimbi con la didascalia "Familia".

La perdita del padre

Ha raccontato di aver perso il padre all'età di 18 anni, è stato lui infatti ad accompagnare la sorella Fatima all'altare nel giorno del matrimonio, come testimonia la fotografia su Instagram. Su Instagram è seguito da oltre 170 mila follower, con loro condivide scatti di sé, della sua vita privata e fotografie in posa. E a quanto si vede, pare faccia anche il modello.

Il percorso altalenante con Lavinia

Quello tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro è un percorso ballerino. Ma alla fine nonostante i dubbi Alessio e Lavinia si sono trovati e scelti. Un percorso fatto di baci e litigi, ma anche tanta complicità. Con il ragazzo, la tronista si è lasciata andare, tanto che tra loro è scattato più di un bacio. In una delle esterne, il corteggiatore campano l'ha invitata a casa sua e le ha parlato del suo passato segnato dalla morte del padre. Ora stanno insieme e i fan sono felicisiimi, ma hanno già detto che per ora non hanno intenzione di andare a convivere.