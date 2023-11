Alessia Pifferi, a La Vita in diretta gli audio inediti: «Diana mangia come un bolide»

Diana, la bambina di Alessia Pifferi, lasciata sola per 6 giorni e morta di stenti mangiava “come un bolide”.

A dirlo è la stessa Pifferi in alcuni audio inediti trasmessi oggi nel corso de La vita in diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. In un audio alle amiche del gennaio 2022, infatti, la Pifferi afferma: “Magna tutto questa qui, altro che balle. Tutto, tutto, tutto, una mangiona”.

Alessia Pifferi, la figlia lasciata morire di stenti a un anno e mezzo. Sì alla «perizia psichiatrica». Ma il pm: presa in giro. La sorella: è scaltra e bugiarda

E ancora “la signorina era qui nel seggiolone. Adesso sta mangiando, come una mangiona. Ieri sera ha mangiato una fondina di quelle nostre piena di minestrone, di passato. Il prosciutto, il pane. Magna questa qui” e poi “ha mangiato la bistecca, io con l’insalata e lei la bistecca con una fettina fina fina di grana e prosciuttino. Questa quando ha fame, ha fame. Mangia come un bolide - continua la Pifferi - mattino, colazione, pranzo e cena”.