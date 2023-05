Alberto Angela: «Nasce un nuovo programma di divulgazione scientifica nel nome di papà, ma non si chiamerà Superquark»

«È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica»: Alberto Angela inizia così la sua lettera.

«Dopo la morte di mio padre pensavo tutto tranne che a questo travolto da un momento così complicato. Quando poi è arrivato il tempo di rifletterci inizialmente volevo rifiutare l’offerta della Rai di prendere in mano la conduzione di Superquark», ha raccontato il figlio del giornalista scientifico Piero Angela, morto il 13 agosto del 2022. «Poi mi sono chiesto», continua il giornalista, «è giusto che la traccia che mio padre ha lasciato, che tutta la fatica che ha fatto per arrivare a questo punto venga messa da parte e si fermi all’improvviso qui?».

È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica. pic.twitter.com/hAL9bBHDMY — Alberto Angela (@albertoangela) May 7, 2023

Le riflessioni di Angela sono state anche per le nuove generazioni: «È giusto che i bambini non abbiano un faro, un libro televisivo da aprire, un punto di riferimento per quello che vorrebbero diventare? E allo stesso modo gli adulti di oggi diventati ingegneri o scienziati grazie a mio padre?». Da queste domande il divulgatore scientifico è arrivato a una risposta definitiva: «Mi sono detto che non fosse giusto lasciare andare tutto così. Che la tv pubblica merita un programma di divulgazione in prima serata. Per cui ho deciso di ereditare questa fiaccola rimasta per terra. Continueremo Superquark».

Il presentatore ha anticipato però che il titolo del programma cambierà: «Il nome è di mio padre e a lui deve rimanere», ha spiegato. Tutto il resto sarà identico, compresa la storica squadra di autori a cui si aggiungerà qualche collaboratore di Angela junior. «Lo stiamo mettendo a posto e partirà quest’estate. L’ho sentito come un dovere. Continueremo con la stessa tradizione sperando che ognuno che lo vedrà si possa sentire a casa». Il giornalista ha poi affidato anche ai social l’annuncio del nuovo programma. Nel post pubblicato compare accanto a suo padre Piero.