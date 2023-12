Alberto Angela e Mika, la strana coppia che fa record di ascolti a Natale: Stanotte a Parigi è il programma più visto di ieri sera

È stata «Stanotte a Parigi» la trasmissione più seguita dagli italiani la sera del 25 dicembre. Con 3.239.000 telespettatori e il 21,17% di share, il documentario condotto da Alberto Angela ha conquistato il pubblico da casa, ottenendo il primo posto della classifica dei programmi più visti e staccando di molto il Concerto di Natale di Canale 5.

Il programma

Quella di ieri è stata una notte speciale per Alberto Angela. Con 3.239.000 telespettatori e il 21,17% di share, «Stanotte a Parigi» ha vinto la serata del 25 dicembre, classificandosi al primo posto dei programmi più visti della televisione. Una serata evento prodotta da Rai Cultura e dedicata alla capitale francese, per raccontare i luoghi d’arte e la storia della città dopo il calar del sole, quando l’assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. A bordo della mitica “deux chevaux”, il divulgatore scientifico ha percorso i luoghi più celebri della Ville Lumière, in un viaggio tra storia, arte e musica, accompagnato da moltissimi personaggi. Tra questi, Giancarlo Giannini, presenza fissa di «Stanotte a…», questa volta nei panni di un commissario Maigret che pare conoscere tutti i segreti della Parigi del suo creatore, George Simenon. Spazio poi a Mika, che ha raccontato la sua infanzia trascorsa a Parigi, a Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, che ha ripercorso la sua carriera e l'arrivo in una città che ha amato fin da subito, e alla cantante e attrice Lola Ponce, che ha fatto rivivere le atmosfere del musical di Riccardo Cocciante, «Notre-Dame de Paris».

La "strana coppia"

Dal racconto della sua infanzia trascorsa a Parigi a Jingle Bells cantato in francese, Mika ha accompagnato Alberto Angela alla scoperta della capitale francese, conquistando il pubblico da casa e sui social.

Moltissimi infatti i commenti su internet dei telespettatori, che hanno apprezzato la simpatia e la professionalità dei due personaggi.