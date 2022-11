Al Bano, pioggia di accuse in diretta tv dalla Spagna: spuntano (presunti) debiti e un'amante. «Abbiamo avuto una relazione per 3 anni»

Al Bano torna nell'occhio del ciclone del gossip. Dopo la sua chiacchierata ex amicizia con Putin e le dichiarazioni fatte dal cantante sui diritti Lgbt nei Mondiali Qatar stavolta si parla di un'amante e di debiti. Le ultime spicevoli notizie per l'artista di Cellino San Marco arrivano dalla Spagna. Un’avvocatessa, Patricia Donoso, ha raccontato di aver avuto una relazione clandestina con Albano Carrisi durata, l'accusa spuntata fuori un po’ dal nulla nel corso di Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco.

Albano, pioggia di accuse dalla Spagna

L'unica prova, per ora, che confermerebbe le parole della donna è una foto che li ritrae insieme all'aeroporto. Lui nega, lei si dice pronta a portare altre prove. Il conduttore tv spagnolo, Jorge Javier Vázquez, ha dato spazio alla Donoso, che si è collegata al telefono con la trasmissione per chiarire la questione con Albano stesso, che ha ovviamente negato categoricamente qualunque liason dicendo di non avere nemmeno idea di chi fosse quella donna.

«Tutto quello che io ho detto corrisponde a verità e verrà dimostrato, poco a poco». La Doloso è certa delle sue dichiarazioni. «Io ti dico che lo conosco. Per tre anni abbiamo intrattenuto una relazione ed è così, lui può dire quello che gli pare. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui. Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui».

Il cantante smentisce

La discussione si accende e le fiamme si alzano a suon di accuse. «Se lui lo dice, sarà perché è così ed ha ragione. Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no?», ha replicato Patricia in collegamento telefonico. Al Bano non sta in silenzio: «Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai».

A questo punto per il cantante non c'è altra possibilità che dire che passerà alle vie legali: «Le regalerò una denuncia, dato che la sta chiedendo».

Il (presunto) debito

I colpi da cui deve difendersi Al Bano non sono però quelli della presunta amante ma anche quelli del noto conduttore spagnolo, Kiko Hernandez, che sostiene che il cantante avrebbe con lui in sospeso un pesante debito economico.

Hernandez si è espresso nel corso della trasmissione Salvame, stando alle sue parole, l'artista dovrebbe restituirgli una cifra ingente: «Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni».

Contrariamente a quanto successo con Patricia Donoso, Albano non avrebbe replicato alle accuse di debito di Kiko Hernandez, che secondo le ultime notizie della stampa spagnola avrebbe già vinto una causa processuale in Spagna a proposito della cifra con il giudice che avrebbe obbligato il cantante salentino ha risarcire la somma. La restituzione non sarebbe mai avvenuta e staremo a vedere se l’artista risponderà a queste nuove accuse.