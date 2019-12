Samuel Stern, tra Demoni e fumetto popolare

Ultimo aggiornamento: 10:48

Ci vuole una buona dose di coraggio a lanciare un fumetto riservandone la vendita alle sole edicole quando tutti gli editori puntano sulla vetrina che offrono le librerie sull’onda del successo del fenomeno graphic novel, ma il coraggio è una dote che non manca alla giovane casa editrice, e nemmeno a, protagonista dell’omonima testata mensile che ha esordito il 29 novembre con l’intento dichiarato di rivitalizzare l’horror e il fumetto popolare (il secondo numero uscirà il 27 dicembre). Il formato scelto è quello ormai classico delle edizioni Bonelli (così come il numero di pagine, 98; tavole in bianco e nero, prezzo 3,5 euro). Stern vive a Edimburgo, dove possiede una piccola libreria in cui tratta edizioni rare; ha una cultura bibliofila e negli anni ha sviluppato una forte curiosità verso l’oscuro. Ha un’attenzione particolare per chi viene isolato dalla società perché crede nelle seconde possibilità. Possiede un istinto nel riconoscere il lato oscuro che si annida nelle persone: questa “risonanza” è il suo vero potere. Samuel “sente” l’delle persone, ovvero tutto ciò che queste hanno rimosso – spesso spinte dalle convenzioni sociali - nel proprio subconscio, che non vogliono o possono esprimere e di cui hanno paura: desideri inconfessabili, ossessioni, terrori, voglie insane, impulsi aggressivi. L’Ombra è il luogo dove si generano i. La scelta degli autori,, è di puntare sulla familiarità dei confitti di cui i Demoni che vivono nell’ombra si nutrono: i litigi di coppia, la violenza domestica, la disperazione per un lavoro che non c’è, la solitudine in un mondo dove la fiducia nei rapporti umani è al lumicino. A volte l’Ombra si risveglia ed è qui che entra in gioco Samuel Stern. Non è un esorcista, ruolo che nel fumetto ricopre padre Duncan, piuttosto un investigatore che è in grado di parlare con i Demoni, dote che usa per cercare di risalire al fattore scatenante che li ha fatti nascere, e trovare così una chiave per confrontarsi con loro e tentare di sconfiggerli. Le copertine sono di Maurizio Di Vincenzo, mentre ai disegni si alterneranno diversi autori, tra cui il trevigiano(suo dovrebbe essere il numero 7).Pubblicato sul Gazzettino del 24 dicembre 2019