Un fumetto inedito di Pratt nel catalogo della mostra “Da Genova ai Mari del Sud”

Contiene una imperdibile chicca per appassionati il catalogo della mostra “Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud”, edito da Cong: il volume appena pubblicato – che in copertina riproduce il 63. numero di “Sgt. Kirk”, la rivista fondata nel 1967 dove nacque Corto Maltese – presenta una storia del sergente Kirk, "La giustizia di Wahtee", finora inedita in Europa. E' stata infatti pubblicata solo in Argentina nel maggio del 1956 sulla rivista Misterix, ed è stata recuperata negli archivi di Guillermo Parker e Aldo Pravia, due appassionati collezionisti argentini delle opere di Pratt. Viene riproposta in questa edizione speciale colorata da Ilias Engheben, giovane artista milanese. La vicenda parte da un omicidio misterioso, quello di Ivonne, una ragazza che lavora in un saloon. I cowboy danno la colpa a Tulapai, un apache che doveva sposarla. Kirk – che gli apache chiamano con il nome “Wahtee” - entra in azione per trovare il colpevole e riscattare l’indiano ingiustamente accusato.

La copertina del catalogo

Dopo “Oceano Nero” - la nuova avventura di un giovane Corto Maltese ambientata nel 2001 sceneggiata da Martin Quenehen e disegnata da Bastien Vivés, arrivata a tre edizioni in un mese - Cong torna con un nuovo titolo, il catalogo della grande mostra che Genova dedica a Pratt a Palazzo Ducale e curata da Patrizia Zanotti, che ha idealmente tracciato una nuova rotta che va da Genova ai luoghi dell’immaginario prattiano oltreoceano. Un viaggio (che si può compiere dal 14 ottobre al 20 marzo) allestito su oltre 1000 metri quadrati, con più di 200 acquerelli, originali, immagini, riferimenti letterari e racconti e che parlano di idealisti, rivoluzionari, donne avventurose e uomini straordinari, dal Tenente Koïnsky ad Anna Livingstone, da Ticonderoga a Corto Maltese.

“Il ponte che unisce Pratt a Genova - scrive Zanotti nell'introduzione al catalogo - si chiama Florenzo Ivaldi, un imprenditore edile prestato all’editoria che nel 1967 fondò la rivista di fumetti “Sgt. Kirk” proprio per avere tra i suoi “dipendenti” l’artista che più ammirava”. Il catalogo (“Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud”, Cong editore, 104 pagine, 17,50 euro) annovera i contributi di Gianni Brunoro, collaboratore della rivista e testimone di quegli anni, di Riccardo Capoferro sull'esperienza africana di Pratt, di Francesco Boille sulla nuova immagine del cowboy che hanno ideato Hugo Pratt e Héctor Germán Oesterheld (“Le avventure del sergente Kirk sono il primo fumetto western a cambiare nettamente lo sguardo sugli indiani d’America. Prima del tenente Blueberry di Charlier e Giraud, prima del Ken Parker di Berardi e Milazzo, in anticipo sul Tex più maturo e prima di quasi tutti i film hollywoodiani. E’ praticamente la serie da cui è partito tutto”), di Emiliano Ventura sugli scenari giovanili della vita di Pratt, e infine gli immaginari - ma non troppo - Mari del Sud, raccontati da Marco Steiner, collaboratore di Pratt allora e scrittore affermato oggi.

