Il vigile del fuoco salva il gattino intrappolato e si commuove: «Mi venisse un colpo...»

di Simone Pierini

vigile del fuoco

. Sono parole sincere, strozzate in gola da un pianto di commozione, liberatorio., emozionato per avergli salvato la vita. Sono gesti quotidiani di un lavoro che per loro è una missione.Una volta al sicuro il gattino miagola, lui lo accarezza. Ora è al sicuro., dice il pompiere. Poi l'abbraccio con il collega. Le lacrime si trasformano in un pianto convinto. Quel cucciolo è l'ultimo portato fuori da una trappola che poteva risultare fatale per lui e i suoi fratellini.È successo a Massa Carrara e il filmato è diventato virale sui social. «Vedere un pompiere roccia commuoversi così, mi sono commosso anch'io. Grandi ragazzi ottimo lavoro che fate ogni giorno», scrivono su Facebook gli utenti commentando il video. «Ma che bello che sei! Un omone coraggioso che piange la dice lunga sul tuo cuore. Bravi ragazzi mi sono commossa», aggiunge una donna. E ancora: «Questi sono uomini veri! Che salvano vite e rischiano la loro pelle ogni giorno, ma che ancora si emozionano e commuovono per aver salvato un micino in difficoltà! Vi adoro! Siete meravigliosi!».