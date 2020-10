Mamma cinghiale e i suoi cuccioli uccisi in un parco: la polizia spara agli animali VIDEO

La Polizia Provinciale, questa notte, in una operazione congiunta con il Comune di Roma ha, nonostante le accese proteste degli animalisti accorsi sul luogo, abbattuto una mamma con 6 cuccioli di cinghiale. «A nulla sono servite le soluzioni trovate e le alternative concrete proposte per una loro presa a carico e trasferimento. Dovevano morire! Ci domandiamo il perché di questa ottusa ostinazione e cosa nasconda.. L’inutile e vigliacca uccisione di questa notte quanto è costata ai cittadini? Chiederemo un accesso agli atti!...», protesta l'Enpa Roma.

I cinghiali erano stati chiusi nel parco giochi per bambini Mario Moderni, in via della Cava Aurelia, nel quartiere Aurelio (Municipio XIII). Siamo a poco più di un km da piazza San Pietro. Gli animali da qualche giorno girovagavano indisturbati nelle strade della zona, e non è una novità. In quelle zone i cinghiali li avvistano spesso.

Ieri sera, malgrado la pioggia battente, un gruppo di animalisti ha iniziato a presidiare il giardinetto inscenando una protesta, al punto che sono arrivati anche i poliziotti in assetto anti sommossa.

Il giardino è stato sbarrato incatenando i due cancelli che danno accesso all'area verde, dove abitualmente il pomeriggio si radunano decine e decine di bambini con i loro genitori all'uscita della scuola primaria poco distante e dove gli anziani, nelle giornate di bel tempo, vanno a chiacchierare e a godersi il sole. Una degli attivisti è riuscita anche a entrare nel giardinetto.

Per nulla intimoriti gli animali hanno continuato a grufolare nel terreno che circonda i giochi e le panchine, destando la curiosità dei cittadini e, soprattutto, dei bambini attratti dal singolare spettacolo di esemplari di una fauna selvatica sempre più familiare ai romani. Ecco come funziona la telenarcosi. si vede nel video di un abbattimento girato dagli attivisti increduli.

La rabbia degli animalisti sta montando. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede a Roma Capitale e Regione Lazio perché è stato deciso di uccidere sbrigativamente una mamma cinghiale e i suoi sei cuccioli. «Attendiamo una risposta, anzitutto dal presidente della Commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco, che ha assistito all’anestesia e all’iniezione letale, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, e al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti», dichiara la delegata dell’Oipa di Roma, Rita Corboli, «Questo scempio è la conseguenza protocollo d’intesa Roma Capitale - Regione Lazio - Città Metropolitana approvato dalla Giunta capitolina il 27 settembre 2019. Questo scempio va contro il sentire della stragrande maggioranza dei cittadini che volevano la famiglia salva in una riserva protetta in cui gli animali avrebbero potuto essere trasferiti una volta anestetizzati. Invece le istituzioni hanno preferito la soluzione più crudele». L’Oipa invita però anche la cittadinanza a non foraggiare i cinghiali, reato previsto dall’art. 7 della legge statale 221/2015 (punito con l’arresto da due a sei mesi o con un’ammenda alternativa da 516 a 2.065 euro) e, soprattutto, invita «le Amministrazioni a risolvere l’annosa emergenza rifiuti: con i cassonetti sempre pieni, i cinghiali si spingono nei centri abitati. Di chi è la colpa, degli animali o delle istituzioni?».

Ma Daniele Diaco a cui chiedono spiegazioni è invece furioso. «Zingaretti nel panico vuole affrontare l’allarme cinghiali con crudeltà e mattanze: noi non lo accettiamo. Dopo anni di silenzio della Regione Lazio, competente per legge sulla fauna selvatica, oggi al nostro Dipartimento abbiamo tenuto un tavolo tecnico sull’emergenza. Neanche a dirlo, la Pisana ha cercato di disertare la riunione, finché non è stata riportata all’ordine dalla nostra assessora Fiorini. Una volta costretti a dare una risposta, qual è stata la loro unica “soluzione”? La telenarcosi, una pratica incredibilmente barbara e cruenta, indegna di una società civile. Sono stati invece proprio l’assessora Fiorini ed Emanuele Penna, assessore del Municipio XIII, a farsi portavoce di alternative ben più ragionevoli e sostenibili. Innanzitutto l’acquisto di gabbie dentro cui trasportare in sicurezza gli animali via da Roma; incredibile ma vero, dopo anni di emergenza, la Regione ne possiede soltanto una! Poi la collaborazione con i cittadini: stiamo valutando la proposta di un’associazione, che si occuperebbe dei cinghiali a titolo gratuito, e che potrebbe essere una valida opzione da portare al prossimo tavolo. La Regione non può usare la violenza come soluzione alla propria incompetenza. Zingaretti, fermati e ascoltaci!», scrive Diaco.

«L'uccisione dei cinghiali, avvenuta ieri sera a pochi passi dal Vaticano in via della Cava Aurelia presso il giardino Mario Moderni, è addebitabile all'incapacità di gestire la situazione da parte della regione Lazio di Zingaretti e del Campidoglio a guida Raggi che, invece di provvedere a portare la famiglia di animali in un luogo consono alla loro natura, ha preferito sopprimerli in maniera crudele davanti agli occhi della gente». Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina. «Il mancato e puntuale svuotamento dei cassonetti dell'immondizia da parte dell'Ama, insieme allo scaricabarile sulla chiusura del ciclo dei rifiuti che è in atto tra i 5 Stelle ed il Pd che fa vivere i romani in un vero e proprio letamaio - aggiunge Figliomeni -, ha continuamente determinato l'emergenza cinghiali che vagano per la città in cerca di cibo senza che le istituzioni si siano attivate in questi anni per trovare le giuste soluzioni, peraltro suggerite dagli esperti ma che adesso non sono più rinviabili. Ringrazio i volontari e le associazioni animaliste presenti sul posto che hanno fatto di tutto per evitare questo dramma ed auspico severi provvedimenti nei confronti di chi ha gestito la situazione in questo modo barbaro e l'immediata rimozione dagli incarichi anche degli incompetenti esponenti politici che continuano a brancolare nel buio», conclude Figliomeni.

