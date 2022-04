Roccaraso, Juan Carrito è tornato: avvistato alla stazione e al palaghiaccio. L'esperto: «È felice perché libero»

Juan Carrito è tornato. Dopo 17 giorni in alta quota, dove l'orso social avrebbe dovuto ricominciare la nuova vita in natura, oggi ha fatto capolino di nuovo a Roccaraso, la sua città d'adozione, dove ha vissuto per quasi due anni accanto all'uomo e al suo cibo. Oggi è stato avvistato alla stazione ferroviaria, nelle vicinanze del palaghiaccio e in pieno centro abitato, luoghi che conosce benissimo. Un gruppo di ragazzi, entusiasti per il suo ritorno, lo ha immortalato mentre corre tra i campi. L'esperto dice: «L'orso è tranquillo, non è stressato, lo definirei felice perché si sente libero». (testo di Sonia Paglia)