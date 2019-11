di Giampiero Valenza

Undi 150 milioni di anni fa nuotava nelledi quella che oggi è la ben più fredda Polonia . A fare questa scoperta sono stati i ricercatori dell’Accademia polacca delle scienze che sono riusciti a scoprire i resti di unnell’area vicina al villaggio di Krzyżanowice, nella Slesia, ai confini con la Repubblica Ceca.Il fossile è lungo circa 10 metri. Secondo gli studiosi i, al vertice della catena alimentare, arrivavano al doppio delle dimensioni di una moderna balena . Dal muso simile a quello di un coccodrillo, si pensa siano stati in grado di divorare anche i tirannosauri.La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the Geologists' Association , fa riferimento anche a studi precedenti che evidenziano come le loro mascelle arrivassero a raggiungere la lunghezza di 2 metri e mezzo e fossero 4 volte e mezzo più potenti di quelle di unNell’area di Krzyżanowice sono stati scoperti anche altri fossili, come tartarughe e antichi coccodrilli. E’ anche per questo che i ricercatori pensano come nella zona il clima fosse simile a quello tropicale. Li gli animali sarebbero vissuti in una sorta di arcipelago con lagune e bacini di acqua calda.