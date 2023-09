Mostro di Loch Ness, spuntano nuove foto inedite: «Fotografavo mia figlia, poi ho visto questa creatura gigante»

Si è riaccesa in Scozia la caccia al mostro di Loch Ness, il più grande e profondo lago del Paese.

Spuntano nuove foto inedite dell'animale, tenute nascoste per ben 5 anni. A scattarle la traduttrice Chie Kelly che stava passeggiando in riva al lago con la figlia. I suoi scatti mostrano una creatura gigante, simile ad un'anguilla, che gira lentamente sulla superficie del lago, dove tali avvistamenti sono stati segnalati per secoli. Chie ha mostrato le sue foto a un esperto cacciatore di Nessie che ha affermato che sono le immagini più convincenti che abbia visto negli ultimi decenni. Chie ha detto: Ho sempre creduto che ci fosse qualcosa a Loch Ness. C'è qualcosa di insolito lì ma non so cosa sia».

L'avvistamento

«Quello che ho visto sembrava un serpente - racconta - Era sicuramente una creatura e si muoveva. All’epoca non volevo affrontare il pubblico rendendo pubbliche le fotografie. Le foto sono state scattate vicino al villaggio di Dores, sulla sponda orientale del lago, nell'agosto 2018, quando Chie, nata in Giappone, era in vacanza nella zona con il marito Scott, 68 anni, uomo d'affari. «Mio marito era originario della zona di Inverness e la spiaggia di Dores è un posto molto speciale per me perché era il luogo in cui mi portava quando ci siamo incontrati per la prima volta», ha detto Chie. «Abbiamo pranzato alla Dores Inn e poi abbiamo iniziato a passeggiare. Stavo scattando delle foto con la mia macchina fotografica Canon a Scott e a nostra figlia Alisa, che allora aveva cinque anni, quando a circa 200 metri dalla riva, muovendosi da destra a sinistra a velocità costante, c'era questa creatura».

La creatura

«A volte girava e rotolava. Non abbiamo mai visto né la testa né il collo. Dopo un paio di minuti è semplicemente scomparso e non l'abbiamo mai più visto. All’inizio mi chiedevo se fosse una lontra, una coppia di lontre o una foca, ma non abbiamo mai visto una testa e non è mai più riemersa per prendere aria.

Stava facendo questo strano movimento in superficie. Non abbiamo sentito alcun suono. C'erano queste strane forme sotto la superficie. Non riuscivo a distinguere nessun colore: l'acqua era scura. Non ho potuto valutare con precisione la sua lunghezza, ma le due parti visibili erano lunghe meno di due metri insieme».

Here are some “new” photos of the #LochNessMonster which have only just been released &were giving to lochside resident Steve Feltham

The photos were actually taken in August 2018 in the area of Dores but photographer Chie Kelly, 51 kept them to herself in fear of public ridicule pic.twitter.com/7VYRj0Xphd — CRYPTIDS UK 👣🦕 (@CRYPTIDSUK) September 1, 2023

Le foto

Ma Chie, che viveva ad Ascot, Berks, all'epoca era troppo nervosa per pubblicizzare le foto. Da allora la famiglia si è trasferita vicino a Fortrose sulla Black Isle, a circa 20 miglia a nord del lago. Quando centinaia di volontari si sono uniti alla ricerca di Nessie lo scorso fine settimana, lei ha mostrato le sue immagini a Steve Feltham, che dà la caccia alla creatura da 30 anni. Ha detto: “Queste sono le immagini della superficie più emozionanti che abbia mai visto. Sono esattamente il tipo di foto che desideravo scattare da tre decenni. “Sono una conferma per tutte le persone che credono che ci sia qualcosa di inspiegabile a Loch Ness. “Sono notevoli. Li ho studiati e ancora non so cosa sia. Non è legname galleggiante. “È una creatura commovente e totalmente inspiegabile».