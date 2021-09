Loch Ness, sonar trova tracce del mostro: «Lungo tra 2,70 e 4 metri»

Potrebbe essere lungo tra i 2,70 e 4 metri, il mostro di Loch Ness. La leggendaria creatura che abiterebbe le acque del celebre lago scozzese sarebbe stato rilevato da un sonar sottomarino. Secondo i risultati dei riportati da un turista, il signor Brandon Scanlon, che si trovava in vacanza sul lago lo scorso 26 agosto, il mostro potrebbe davvero esistere e esser lungo fino a quattro metri.

Le segnalazioni della presenza della della creatura sono aumentate vertiginosamente negli ultimi mesi. Già il terzo avvistamento solo questa estate. Il mostro si nasconderebbe sotto la superficie del lago. Al momento della rilevazione dei risultati signor Scanlon stava viaggiando sulla «Nessie Hunter», un'imbarcazione usata per far visitare il lago ai turisti.

L'avvistamento

L'ultimo avvistamento ha fatto pensare che il mostro potesse essere un plesiosauro. Questo quanto riportato nella segnalazione del 26 agosto: «Il signor Scanlon, in vacanza con la sua famiglia, ha notato qualcosa sul sonar sulla barca e ha catturato un'immagine. A quel punto il capitano dell'imbarcazione, Mike, ha stimato che l'oggetto identificato avesse una lunghezza di 2,70-4 metri ad una profondità di circa 20 metri».

Gli studi sui plesiosauri

Plesiosauro cresceva di solito fino a una lunghezza di circa quattro metri, stando ai reperti fossili rinvenuti. Le sue dimensioni corrisponderebbero proprio alla stima fatta dal capitano della «Nessie Hunter» sulla quale si trovava il turista llo scorso 26 agosto.

Il lago di Loch Ness e la leggenda del “mostro” tra bufale e realtà

Altri avvistamenti

Un altro turista, il signor Veacock, ha affermato di aver visto, alla fine di luglio, una creatura non identificata alzarsi a due piedi dall'acqua prima di tornare alle profondità remote. Anche lui si trovava in vacanza sul celebre lago di Loch Ness. In un'altra occasione, un padre e una figlia hanno affermato di aver visto Nessie muoversi nell'acqua mentre facevano un'escursione nei dintorni della zona.