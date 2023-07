Tartaruga alligatore vicino ad un torrente: «Specie aggressiva e pericolosa. Morso più potente di un leone»

Una tartaruga all'apparenza innocua, che innocua non è. Anzi. Si tratta di un esemplare molto aggressivo, che può attaccare e mordere anche l'uomo, tanto da chiamarsi tartaruga alligatore, la più grande testuggine del Nord America, che può pesare fino a 100 kg e raggiungere il metro e mezzo di lunghezza.

Specie illegale

Il rettile, la cui commercializzazione in Italia è vietata in base alla legge 150 del 1992, è stato ritrovato dal Comando carabinieri di Torino, vicino il capoluogo piemontese, rinvenuto sul greto del torrente Rio Fellone, a Pianezza, subito consegnata ai veterinari del Centro Animali Non Convezionali.

L'esemplare, di grandi dimensioni, che pesa 15,7 kg ed è lunga 60 cm, di cui 40 cm solo di carapace è stato inserito nel recinto per animali pericolosi presente nel centro torinese, in attesa che venga destinato a bioparchi idonei a porteggerlo in sicurezza.

Aggressiva e pericolosa

Gli inquirenti ipotizzano che la testuggine sia stata importata illegalmente in Italia, ma la sua presenza sul nostro territorio può rappresentare un "pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: la commercializzazione e la detenzione sono assolutamente non consentite", scrivono i carabinieri in una nota.

Infatti la tartaruga alligatore è una specie molto aggressiva, il morso è spinto da una grande potenza, che costituisce un pericolo anche per l'uomo.

Morso potente

Questa specie di tartaruga, infatti, può sprigionare una forza di 71 kg/cm2, tanto da essere più potente del morso di un leone o di un squalo bianco, paragonabile a quello di una tigre, mentre è il coccodrillo del Nilo, in Egitto, ad avere il morso più potente sul pianeta.