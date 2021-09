Moda, Kering dice no alle pellicce di animali: lo stop dalla collezione 2022

Svolta eco nella moda. Kering ha deciso di non utilizzare più pellicce animali. A partire dalle collezioni autunno 2022, nessuna delle maison del Gruppo utilizzerà le pellicce. «Da molti anni Kering ha cercato di assumere un ruolo guida nel percorso di sostenibilità - spiega François-Henri Pinault, presidente e ceo di Kering - promuovendo una visione del lusso inseparabile dai più alti valori e standard ambientali e sociali. Anche per quanto riguarda il benessere degli animali, il nostro Gruppo ha sempre dimostrato la volontà di migliorare le pratiche sia all'interno della propria filiera che dell'intero settore del lusso in generale. Oggi è il momento di fare un ulteriore passo in avanti, eliminando l'utilizzo delle pellicce in tutte le nostre collezioni. Il mondo è cambiato, insieme ai nostri clienti, e il settore del lusso deve adattarsi in modo naturale».

A partire da Gucci nel 2017, tutti i marchi del gruppo, ovvero Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni e Saint Laurent, hanno progressivamente preso tale decisione. Nel 2019, Kering ha definito e pubblicato una serie di standard per il benessere degli animali. Tali standard continueranno ad essere applicati, riguardando l'utilizzo anche di altre fibre e materiali.