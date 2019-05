Mamma gatta adotta 4 scoiattolini orfani /Video commovente

di Remo Sabatini

Lei si chiama Pusha ed è una splendida gatta che, da quando è diventata mamma, sta facendo parlare di sè.Sì, perchè Pusha, non è una mamma come le altre. Da qualche settimana infatti, oltre ai suoi gattini, ha deciso di allevare altri cuccioli del tutto particolari che allatta e riempie di coccole come fossero suoi.Li aveva trovati soli e spauriti, probabilmente rimasti orfani per chissà per quale motivo, e subito li aveva presi tutti con sè. Da quel giorno vivono con lei come fossero fratelli di quei gattini che non sembrano turbati più di tanto, dagli inaspettati, quanto diversi, nuovi arrivati.L'incredibile storia, arriva da Bakhchisaray, cittadina non distante da Sinferopoli, in Crimea e le immagini della singolare cucciolata, pubblicate da Reuters e AP Archive, stanno facendo il giro del mondo.Una storia che sembra una favola, fatta di baci, giochi e tenerezza che, semmai ve ne fosse ancora bisogno, racconta quel mondo animale che non smette mai di stupire.E allora, mentre quei cuccioli cercano ancora la mamma, ricominciamo dal principio.C'era una volta una gatta. Ma non una gatta qualunque, era una mamma. Si chiamava Pusha.