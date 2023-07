Lontra marina terrore dei surfisti in California, attacca le tavole in mezzo al mare: il video virale sul web

E' lei il soggetto di un cartello ’wanted’: in California, una lontra aggressiva nei confronti dei surfisti e talvolta capace di rubare le loro tavole e ufficialmente ricercata dalle autorita locali.

A team of handlers is attempting to capture a 5-year-old sea otter that has repeatedly stolen surfboards from riders in Santa Cruz, California pic.twitter.com/SfxSYqiyB4

— CNN (@CNN) July 13, 2023